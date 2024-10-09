Участники X конференции Совета рынка обозначили драйверы дальнейшего развития энергорынка

Основными драйверами развития энергорынка могут стать отказ от ограничения роста цены на электроэнергию и мощность не выше инфляции, смягчение обязательных требований по локализации для строительства новой генерации, ограничение в части РД и повышение конкуренции на отборах генерации. К такому мнению пришли участники юбилейной Х Конференции Ассоциации «НП Совет рынка» «Перспективы рыночной электроэнергетики в России: (не)ограниченные возможности».

Обсуждения велись в рамках круглых столов и были озвучены на итоговой пленарной сессии.

Так, ослаблять ограничение на рост цен на электроэнергию необходимо с контролем эффекта, чтобы обеспечить отсутствие ценовых шоков. Одновременно с этим энергосистема должны становиться эффективнее – расти КИУМ, улучшаться показатели использования топлива. Кроме того, при отказе от ограничения по инфляции в моделях прогнозирования спроса нужно учитывать его возможную эластичность.

Снятие обязательных требований по локализации для будущих отборов генерации существенно снизит стоимость новых мощностей и, возможно, сократит сроки строительства. При этом параллельно можно ввести экономические стимулы для использования отечественного оборудования, например, как опцию в связке с какими-либо дополнительными программами поддержки. В любом случае, переход от жесткого ограничения к экономическим стимулам позволит значительно дешевле решить стоящие перед электроэнергетикой страны задачи.

Ограничение в части РД требует поэтапного ослабления. Должна произойти либерализация РД особых регионов, а для населения рабочая модель – дифференциация тарифов, предложенная ФАС России. Это минимизирует перекрестное субсидирование.

В части повышения конкуренции рассматривались технологически нейтральные отборы с участием ВИЭ-генерации, в том числе на территориях неценовых зон и ДФО. Определенный, пусть и не очень большой, вклад может внести и микрогенерация.

При этом был озвучен еще один подход – позволить потребителям строить новую собственную генерацию выше 25 МВт и оставлять ее в рознице. Это скомпенсирует часть роста потребления и повысит конкуренцию на рынке. Данное предложение касается только нового строительства и не должно распространяться на уже существующие. Однако, с другой стороны, доработка механизма инвестдоговоров для строительства новой генерации является более сбалансированным решением, потому что будут способствовать развитию энергосистемы в целом и позволят находить более оптимальные варианты.

Помимо этого, все участники рынка согласились с тезисом о том, что любой имеет право на доступ к энергоснабжению. Но не должно быть абсолютного и безусловного покрытия любого спроса. Некоторые категории потребителей вполне могут оплачивать реальную стоимость с учетом строительства новой генерации и сетевой инфраструктуры и нести ответственность за свои заявки. Для населения важно популяризировать ответственное потребление. И в этом поможет дифференциация тарифов.

«Дискуссия показала, что в рамках конференции нам удалось найти много точек соприкосновения между участниками рынка. И у нас будет прекрасный повод показать себя ответственными людьми на ближайшей Правительственной комиссии, которая будет во многом обсуждать то, о чем мы сегодня говорили. Во всяком случае, я планирую доложить результаты нашей конференции Александру Валентиновичу Новаку. Давайте не прятать на ближайшей Правкомиссии голову в песок, а выскажемся по поводу того, что для нас важно – цены, локализация, РД, нормативы потребления. Это, действительно, очень важно», – подчеркнул Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, подводя итоги конференции.

Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.