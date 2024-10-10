60 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» отремонтировали в Смоленской области

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск завершило ремонт отрезка автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» с 999-го по 1059-й км. Ремонтные работы были начаты в прошлом году. Обновлённый участок не только улучшит качество движения, но и повысит безопасность на дорогах.

Специалистами проведена холодная регенерация изношенных слоев покрытия, а также выполнено устройство двух слоев покрытия, где верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон. Проведённые работы по устранению пучинообразования и восстановлению покрытия теперь обеспечат более надежную эксплуатацию трассы «Золотое кольцо». Особое внимание было уделено и восстановлению системы водоотвода с дренажными прорезями для защиты от переувлажнения земляного полотна.

В рамках ремонта федеральные дорожники также переустроили 38 автобусных остановок в населённых пунктах Новое село, Быково, Дрожжино, Васютники, Санники, Торбеево, Щеголево, Коптево, Подовражное, Копариха, Рябинки и Сырокоренье. Обновлённые тротуары на прилегающих к остановкам территориях обеспечат пассажирам максимальный комфорт и безопасность.

Кроме того, подрядной организацией укреплены обочины, заменены барьерные и перильные ограждения, размещены новые дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка из термопластика. Это значительно повысит уровень безопасности дорожного движения и улучшит визуальное восприятие инфраструктуры.