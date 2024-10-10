Ремонты оборудования на генерирующих объектах Дальнего Востока в завершающей стадии

«Хабаровская ремонтно-монтажная компания» продолжает реализацию мероприятий ремонтной программы АО «ДГК» (входят в Группу РусГидро) и Программы повышения надежности. Все запланированные работы будут выполнены в установленные сроки.

К сегодняшнему дню отремонтировано 159 из 221 агрегатов. В ремонте находится еще 37 агрегатов, из них в капитальном 5 котлоагрегатов, по одному турбоагрегату и турбогенератору. Капитальный ремонт означает полную разборку оборудования, замену изношенных деталей и восстановление исходных характеристик.

Средний ремонт произведен на 14 агрегатах, на 6-ти еще устраняются неполадки. Текущих ремонтов выполнен на 129 единицах оборудования из 172 запланированных на этот год.

Специалисты ХРМК уже провели капитальный ремонт энергоблока №2 Комсомольской ТЭЦ-3, в завершающей стадии капремонт энергоблока №3 на Нерюнгринской ГРЭС и энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3. Особое внимание уделяется реконструкции с переводом на газ котлоагрегата №4 на Николаевской ТЭЦ.

«Ремонтные работы включают замену большого количества поверхностей нагрева, производство которых осуществляется на собственном ремонтно-механическом заводе компании в Хабаровске. Опытные специалисты компании выполняют полный спектр важнейших работ, подготавливая энергообъекты к следующему отопительному сезону», - подчеркнул Андрей Клюсов, первый заместитель Генерального директора АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

Объем ремонтных работ котельного оборудования и сроки определяются уровнем износа отдельных элементов и продолжительностью безостановочной работы.