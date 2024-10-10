СИБУР классифицировал первую в России оранжевую RC марку полиэтилена

Первая в России трубная оранжевая марка полиэтилена HD 03505 PE orange для систем трубопроводов, транспортирующих газообразное топливо, производимая на «ЗапСибНефтехиме», успешно классифицирована по минимальной длительной прочности как ПЭ 100.

Основной особенностью труб из RC марок является их яркий цвет, который позволяет легко идентифицировать целевое назначение трубопровода при укладке или проведении ремонтных работ. Кроме того, наличие цветного слоя упрощает обнаружение повреждений поверхности труб при монтаже. RC марки полиэтилена используются при производстве полимерных труб, а также в качестве внешнего или внутреннего слоя в многослойных решениях. Название марок происходит от термина «resistant to crack» (англ. - устойчивый к трещинам) – их применение позволяет обеспечить срок службы трубопроводов более 100 лет даже в случае небольших повреждений в процессе укладки и эксплуатации, а также делает возможным применение альтернативных техник установки, позволяющих снизить стоимость строительно-монтажных работ.

Марка HD 03505 RC orange была впервые выпущена в 2023 году и успешно прошла лабораторные и промышленные испытания у клиентов и партнеров СИБУРа. В настоящий момент ведутся научно-исследовательские работы совместно с АО «Гипрониигаз» для определения условий предпочтительного применения труб с использованием данной марки, которые планируется завершить в 1 полугодии 2025 года.