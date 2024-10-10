Системный оператор обеспечил условия для ввода в работу в энергосистеме Республики Татарстан реконструированной подстанции 110 кВ Крыловка"

Филиал Системного оператора РДУ Татарстана разработал и реализовал комплекс мероприятий для включения в работу реконструированной подстанции (ПС) 110 кВ Крыловка в энергосистеме Республики Татарстан.

ПС 110 кВ Крыловка АО «Сетевая компания» – одна из первых подстанций закрытого типа в Татарстане, введена в эксплуатацию в 1983 году. Решение о реконструкции энергообъекта было продиктовано необходимостью перевода линий электропередачи 110 кВ в черте города Казани в кабельное исполнение. Одновременно с работами на ПС 110 кВ Крыловка проводилась модернизация еще двух подстанций 110 кВ – ПС 110 кВ Западная и ПС 110 кВ Новокремлевская.

В рамках проекта модернизации изменена схема выдачи мощности Казанской ТЭЦ-1, в результате чего ПС 110 кВ Крыловка из ответвительной стала транзитной. На подстанции частично модернизировано и перекомпоновано оборудование в существующих двух секциях закрытого распределительного устройства, смонтирована ремонтная перемычка, позволяющая повысить надежность энергоснабжения потребителей прилегающего района на период ремонтных работ.

При реализации проекта специалисты РДУ Татарстана принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. При подготовке к испытаниям и вводу реконструированного энергобъекта в работу специалистами филиала Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания для различных схем и этапов включения оборудования, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр.