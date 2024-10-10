Системный оператор увеличивает степень использования пропускной способности электрических сетей в энергосистеме Челябинской области

В Челябинском РДУ введен в промышленную эксплуатацию комплекс СМЗУ (Система мониторинга запасов устойчивости) для двух контролируемых сечений «Северный энергорайон Челябинской энергосистемы» и «БАЭС-Мраморная+Уфалей-Малахит».

Применение СМЗУ в процессе управления электроэнергетическим режимом позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в данных контролируемых сечениях на величину до 5% (на 13,5 МВт и 8 МВт соответственно).

Линии электропередачи, входящие в состав контролируемого сечения «Северный энергорайон Челябинской энергосистемы», обеспечивают электроснабжение потребителей Северного энергорайона Челябинской энергосистемы. Межсистемные связи 110–220 кВ, входящие в состав контролируемого сечения «БАЭС-Мраморная+Уфалей-Малахит» обеспечивают параллельную работу энергосистемы Свердловской области и Северного энергорайона Челябинской энергосистемы.

«Применение цифровой технологии СМЗУ в контролируемых сечениях «Северный энергорайон Челябинской энергосистемы» и «БАЭС-Мраморная+Уфалей-Малахит» позволяет учитывать влияние загрузки межсистемных связей между Челябинской и Свердловской энергосистемой на максимально допустимые перетоки и обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети Северного энергорайона Челябинской энергосистемы. Увеличение максимально допустимых перетоков позволит также оптимизировать загрузку Аргаяшской ТЭЦ при управлении электроэнергетическим режимом», – пояснил директор Челябинского РДУ Павел Пивоваров.

СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс для расчета максимально допустимых перетоков в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузке экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в энергосистеме Челябинской области с 2023 года, в 2024 году планируется применить СМЗУ еще для двух контролируемых сечений.