В Курске прошла XII профессиональная Коллегия группы компаний «Россети Центр»
Заседание Коллегии, посвященное подведению итогов деятельности Обществ за 9 месяцев 2024 года и рассмотрению прогноза исполнения основных показателей, открыл генеральный директор ГК «Россети Центр» Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие руководители исполнительного аппарата, филиалов и дочерних предприятий компании, а также профсоюзные лидеры.
Игорь Маковский подчеркнул, что сегодня группа компаний «Россети Центр» – это 20 производственных филиалов и 19 подконтрольных обществ, обеспечивающих беспрерывное, доступное электроснабжение и сервисы более 25 миллионам жителей нашей страны. За отчетный период Общества сохранили устойчивый рост производственного потенциала. Вне зависимости от внешней динамично меняющейся обстановки все стратегические цели по итогам 9 месяцев достигнуты.
Особое внимание было уделено вопросам оперативного восстановления энергетической инфраструктуры в прифронтовых районах Курской области. В условиях контртеррористического режима и растущих угроз компания показала высокую готовность к реагированию на все вызовы. В этой связи особое значение имеет поддержка сотрудников, которые самоотверженно, с риском для жизни и здоровья, работают в курском приграничье.
Глава группы компаний также объявил, что 2025-й провозглашен в компании годом «Памяти и славы» и посвящен увековечиванию памяти о героях, которые защищали свободу и независимость нашей Родины на протяжении всей её истории и которые продолжают оберегать её в современном мире.
«Энергетики исполняют свой профессиональный и гражданский долг, вместе с соотечественниками защищая Родину в ходе Специальной военной операции. Их подвиги оценены Президентом Российской Федерации - награждены 89 наших сотрудников за проявленные мужество и героизм, 18 из которых кавалеры орденов Мужества и Георгиевского Креста. Мы бесконечно ценим их вклад в обеспечение безопасности и гордимся каждым», – сказал Игорь Маковский.