В Курске прошла XII профессиональная Коллегия группы компаний «Россети Центр»

Заседание Коллегии, посвященное подведению итогов деятельности Обществ за 9 месяцев 2024 года и рассмотрению прогноза исполнения основных показателей, открыл генеральный директор ГК «Россети Центр» Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие руководители исполнительного аппарата, филиалов и дочерних предприятий компании, а также профсоюзные лидеры.

Игорь Маковский подчеркнул, что сегодня группа компаний «Россети Центр» – это 20 производственных филиалов и 19 подконтрольных обществ, обеспечивающих беспрерывное, доступное электроснабжение и сервисы более 25 миллионам жителей нашей страны. За отчетный период Общества сохранили устойчивый рост производственного потенциала. Вне зависимости от внешней динамично меняющейся обстановки все стратегические цели по итогам 9 месяцев достигнуты.

Особое внимание было уделено вопросам оперативного восстановления энергетической инфраструктуры в прифронтовых районах Курской области. В условиях контртеррористического режима и растущих угроз компания показала высокую готовность к реагированию на все вызовы. В этой связи особое значение имеет поддержка сотрудников, которые самоотверженно, с риском для жизни и здоровья, работают в курском приграничье.

Глава группы компаний также объявил, что 2025-й провозглашен в компании годом «Памяти и славы» и посвящен увековечиванию памяти о героях, которые защищали свободу и независимость нашей Родины на протяжении всей её истории и которые продолжают оберегать её в современном мире.