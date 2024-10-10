«Белтелекабель» примет участие в Белорусском энергетическом и экологическом форуме ENERGY EXPO 2024

Измерительные трансформаторы тока состоят из следующих компонентов: первичной и вторичных обмоток, расположенных в корпусе трансформатора, в свою очередь блок вторичных обмоток зафиксирован на стальной стойке, которая жестко закреплена на основании. Предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборами и устройствам защиты и управления в открытых и закрытых распред...