Доступен очередной выпуск журнала «CIGRE Science and Engineering»

На сайте издания доступен очередной выпуск журнала СИГРЭ «CIGRE Science and Engineering» №34 за октябрь 2024 года.

В этом выпуске журнала представлена первая часть из лучших отобранных докладов Сессии СИГРЭ 2024, которая прошла в Париже с 25 по 30 августа 2024 года.

Выпуск доступен бесплатно для всех желающих по ссылке.

Содержание выпуска: