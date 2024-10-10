Доступен очередной выпуск журнала «CIGRE Science and Engineering»
2 часа назад
163
Время чтения ≈ 1 минута
На сайте издания доступен очередной выпуск журнала СИГРЭ «CIGRE Science and Engineering» №34 за октябрь 2024 года.
В этом выпуске журнала представлена первая часть из лучших отобранных докладов Сессии СИГРЭ 2024, которая прошла в Париже с 25 по 30 августа 2024 года.
Выпуск доступен бесплатно для всех желающих по ссылке.
Содержание выпуска:
- Editorial by Rob Stephen.
- Role of Inverter-Based Resources (IBRs) in energizing remote generating stations.
- High Voltage Direct Current transmission line and human health.
- B3 - Small Modular Reactor and Hydrogen Production: “Impacts on Substation Design”.
- B5 - Using process bus over substation boundaries with multi-vendor line differential protection.
- C4 - Grid forming functional speci cations and veri cation tests for North American bulk power system connected battery energy storage systems.
- C6 - Soft Open Point at Bermeo substation to improve distribution system reliability and hosting capacity.
Международное сообщество «Женщины в энергетике» СИГРЭ приглашает всех желающих принять участие в вебинаре «Сотрудничество СИГРЭ по вопросам трансграничного энергетического перехода»
09 окт. 2024, 11:30:08
21 ноября 2024 года Международное сообщество «Женщины в энергетике» СИГРЭ проводит вебинар на тему «Сотрудничество СИГРЭ по вопросам трансграничного энергетического перехода». Основные вопросы повестки мероприятия сосредоточены на состоянии, проблемах и необходимом сотрудничестве между «старым и новым миром энергосистем» с точки зрения передачи, распределения...
Представители НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» приняли участие работе XIV Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в Ставрополе
09 окт. 2024, 09:45:12
Это крупнейшее отраслевое молодежное мероприятие, организаторами которого выступают АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «Россети», Ассоциация «Российский национальный комитет СИГРЭ», Фонд образовательных проектов «Надежная смена». Площадками проведения конференции ежегодно становятся ведущие технические вузы страны. В...
Специалисты Группы «Россети» приняли участие в конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в Ставрополе
08 окт. 2024, 09:15:10
Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Минэнерго и Минобрнауки России на базе одного из ведущих вузов страны – в этот раз его площадкой стал Северо-Кавказский федеральный университет. Авторами докладов являются студенты, аспиранты, ученые и сотрудники энергокомпаний в возрасте до 35 лет. Главные цели встречи – развитие научного и творческого потенциала исследователей в...
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ D2
04 окт. 2024, 09:15:00
ТК РНК СИГРЭ информирует: 1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC): D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.61_High Voltage Power Line Carrier Communications Current State and Future Application; 2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке. 3. Количество членов WGs от одной стран...
Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в Международном гуманитарном форуме молодежи из стран БРИКС
30 сент. 2024, 10:15:09
В Москве 18-19 сентября 2024 года состоялся Международный гуманитарный форум молодежи из стран БРИКС «Новые возможности в разнообразии стран БРИКС: культуры, языки, коммуникации». Мероприятие организовано Минобрнауки России совместно с Российским университетом дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Цель форума – объединение молодежи стран БРИКС для обсуждения и выработки...
НИК D1 РНК СИГРЭ: в фокусе внимания экспертов — средства и методы неразрушающего контроля
26 сент. 2024, 17:15:00
17–19 сентября 2024 года группа компаний «Изолятор» приняла участие в научно-практической конференции «Средства и методы неразрушающего контроля. Общие вопросы диагностирования, эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования» и XXIX пленарном заседании Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «Инженерно-техни...
О работе Международного сообщества «Женщины в энергетике» в рамках 50-й Сессии СИГРЭ в Париже
23 сент. 2024, 14:15:03
29 августа 2024 года в рамках 50-й Сессии СИГРЭ состоялся VII международный Форум «Женщины в энергетике». Председатель международного сообщества «Женщины в энергетике» СИГРЭ Соланж Дэвид (Бразилия) вместе с сопредседателем Биляной Стойковской (Великобритания) выступили модераторами мероприятия, которое прошло под темой «Diverse and inclusive teams light the path to...
НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ на 50-й Сессии СИГРЭ в Париже
23 сент. 2024, 09:00:04
C 25 по 30 августа 2024 года в парижском Дворце конгрессов состоялась 50-я Сессия СИГРЭ, в которой приняли активное участие эксперты Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ. Мероприятие собрало более 4500 делегатов из 95 стран мира, а техническая выставка привлекла более 300 экспонентов. Ключевыми темами обсуждений стали энергетический переход, цифровизация, развитие активных рас...
НИК D2 РНК СИГРЭ на 50-й Сессии СИГРЭ в Париже
10 сент. 2024, 16:45:08
С 25 августа по 30 августа в парижском Дворце конгрессов состоялась 50-я Сессия СИГРЭ, в которой приняли активное участие эксперты Национального ИК D2 РНК СИГРЭ. Мероприятие собрало более 4500 делегатов из 95 стран мира, а техническая выставка привлекла более 300 экспонентов. Ключевыми темами обсуждений стали энергетический переход, цифровизация, развитие активных распределительных сетей при р...
Женщины в энергетике: в Москве состоялся международный проект «1001 женщина-новатор»
10 сент. 2024, 09:15:14
4 сентября 2024 года в Москве состоялся международный проект «1001 женщина-новатор», посвященный женщинам, которые через науку, технологии и предпринимательство создают новое будущее, вдохновляя на перемены и открывая мир возможностей. Уникальный диалог женщин в науке и технологиях состоялся в Арт.техноград (ВДНХ), который объединил две страны: Россию и Чили. Официаль...
Женщины в энергетике: на полях ВЭФ-2024 состоялась дискуссия «Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике»
09 сент. 2024, 10:30:00
Восточный экономический форум во Владивостоке - это не только форум про вопросы экономики. Здесь происходит обмен опытом и мнениями по темам, связанным с развитием кадрового потенциала, науки и образования, инфраструктуры. Форум, являясь крупной международной площадкой, открывает новые перспективы для российского бизнес-сообщества, в котором доля женщин составляет уже более 40%. Почти столько ж...
Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ D2
09 сент. 2024, 09:15:00
ТК РНК СИГРЭ информирует: 1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC): D2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D2.59_Intelligent Computing for Power Industry; 2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке. 3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от стра...
Более 70 энергетиков из России приняли участие в юбилейной сессии СИГРЭ
02 сент. 2024, 09:30:00
Во Франции завершилась 50-я сессия СИГРЭ, главной темой которой стала разработка дорожной карты энергосистемы будущего. Это центральное событие в деятельности крупнейшей международной научно-технической ассоциации в электроэнергетике, объединяющей экспертов из более чем 100 государств. Делегацию специалистов из отечественных отраслевых организаций возглавил Председатель Российского национального к...
Молодой специалист Системного оператора на Сессии СИГРЭ представил новый подход к регулированию частоты в автономных энергосистемах
30 авг. 2024, 15:00:01
На 50-й Сессии СИГРЭ в Париже главный специалист Филиала Системного оператора Новосибирское РДУ Глеб Нестеренко выступил с докладом, посвященным использованию систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) в автоматическом регулировании частоты тока в изолированных системах электроснабжения с автономными генераторными установками (автономных энергосистемах). Доклад стал единственной работой от молодеж...
Системный оператор представил СИГРЭ российский опыт решения задач устойчивости энергосистем в период глобальной трансформации
30 авг. 2024, 12:15:07
В Париже на 50-й сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, CIGRE) представители Системного оператора выступили с докладами по ключевым вопросам функционирования и развития электроэнергетики. Доклады работников Системного оператора были посвящены отдельным...
НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» в работе форума «Технопром-2024»
28 авг. 2024, 09:14:42
27 августа 2024 года в Новосибирске стартовал XI Международный форум технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2024», который продлится четыре дня. Главной темой мероприятия в этом году стала «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России». На форуме традиционно представлены стенды научных и образовательных...
О проведении опроса с целью формирования индекса готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта
26 авг. 2024, 09:00:23
Национальный центр развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации (НИУ «Высшая школа экономики») ежегодно формирует индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта. В 2024 году в рамках Индекса ИИ планируется оценить уровень готовности к внедрению искусственного интеллекта в Российской Федерации...
Итоги IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»
20 авг. 2024, 09:15:00
На конференции рассмотрены концептуальные вопросы развития и повышения надежности распределительных электрических сетей, организации технического обслуживания и ремонтов, современные технологии и материалы, применяемые при строительстве и реконструкции, передовой опыт внедрения технологий автоматизации, а также важные темы в области охраны труда и повышении культуры безопасности. Все дискуссии...
Окончание голосования по вопросам Общего собрания (ХХIII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ
19 авг. 2024, 18:00:13
Напоминаем о проведении очередного Общего собрания членов РНК СИГРЭ (Ассамблеи) 22 августа 2024 года в 14:00 в заочном формате в соответствии с повесткой дня (опросным путем). Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru. Ждем Вашего участия и заранее благодарим! Повестка дня:...
Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательских комитетов СИГРЭ C1 и C5
19 авг. 2024, 11:00:00
ТК РНК СИГРЭ информирует: 1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC): C1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C1.54_Assessment of system reserves and flexibility needs in the power systems of the future; C1/C5 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG C1_C5.53_Forecasting of demand combined with DER penetration driven by consumer behaviour and regulatory schemes influence...