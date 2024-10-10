Энергообъекты РусГидро приступили к работе в отопительный сезон

Энергокомпании Группы РусГидро обеспечивают потребителей теплом и электроэнергией в начавшийся отопительный сезон 2024-2025 гг. РусГидро готово к работе в условиях низких температур, в наиболее ответственный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии.

Запасы топлива на объектах тепловой энергетики соответствуют нормативным, законтрактован объем топлива на весь осенне-зимний период. Завоз топлива на отдаленные территории Крайнего Севера и Дальнего Востока производится в соответствии с плановым графиком, основной объем топлива уже доставлен, оставшееся топливо в соответствии с логистическими схемами будет завезено в период работы автозимников. Запасы гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Группы РусГидро достаточны для обеспечения надежной работы ЕЭС России и технологически изолированных энергосистем.

Ремонтная программа, а также программа технического перевооружения и реконструкции реализуется в соответствии с графиком. На данный момент на основном оборудовании ГЭС проведено 436 ремонтов, тепловых электростанций – 726 ремонтов, также отремонтировано 1886 км электрических сетей. Особое внимание уделяется обеспечению надежности энергоснабжения на Дальнем Востоке, где на реализацию производственных программ в текущем году будет выделено более 93 млрд рублей.

Ключевое значение для повышения надежности работы гидроэлектростанций имеет реализация программы комплексной модернизации ГЭС. Обновление устаревшего оборудования на более эффективное также позволяет увеличить мощность энергообъектов – в текущем году она уже возросла на 26 МВт.

Продолжается реализация программ модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК) и Сахалинской области (ПОУРЭК), а также программы повышения надежности электростанций Дальневосточной генерирующей компании. Ведется строительство Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2, новых энергоблоков на Партизанской и Нерюнгринской ГРЭС, модернизация Владивостокской ТЭЦ-2.

По программе МиРЭК в 2024 году ведется реконструкция четырех подстанций 35-110 кВ и пяти ЛЭП 110-35 кВ, реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ в шести муниципальных образованиях. По программе ПОУРЭК выполняются строительно-монтажные работы на одной ЛЭП 220 кВ, трех ЛЭП 35 кВ, одной подстанции 220 кВ, одной подстанции 110 кВ. Готовятся к включению вновь построенные ЛЭП второй очереди проекта ВЛ 110 кВ Певек-Билибино, развернуты работы по строительству ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС – Колымская ГЭС.

На всех энергообъектах Группы РусГидро обеспечена готовность для прохождения отопительного сезона, в том числе создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечена готовность техники, резервных источников электроснабжения, аварийно-восстановительных бригад, проведены инструктажи и тренировки по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур.