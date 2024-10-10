«Россети Новосибирск» повысили надежность электроснабжения поселка Мичуринский

В Искитимском районе энергетики завершили обновление электросетей в поселке Мичуринский, который входит в Новосибирскую агломерацию. Для повышения надежности электроснабжения населенного пункта «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») установили 2 новых трансформаторных подстанции и построили почти 4 км воздушных линий электропередачи с применением защищенного и изолированного провода. На эти цели компания направила более 15 млн рублей.

Новые электросети энергетики построили взамен муниципальной инфраструктуры, техническое состояние которой уже не соответствовало нормативным требованиям. Кроме того, старые линии уже не выдерживали нагрузку из-за роста объемов электропотребления, которое с каждым днем повышается из-за использования все большего числа электроприборов. Все это сказывалось на качестве электроснабжения местных жителей – они сталкивались с перепадами напряжения и даже отключениями.

Чтобы в будущем минимизировать перегрузки электросети, в том числе от недобросовестных потребителей, превышающих разрешенную мощность , и хищений электроэнергии, специалисты сейчас дополнительно устанавливают на новой линии около 150 «умных» счетчиков с функцией по контролю максимальной мощности. В случае фиксации потребления электроэнергии сверх этой величины, устройство автоматически сработает и отключит электроснабжение такого дома, чтобы предотвратить возможные негативные последствия (короткие замыкания, просадки напряжения и даже аварийные отключения), от которых могут пострадать все местные жители, подключенные от той же ЛЭП.

Благодаря реконструкции, проведенной «Россети Новосибирск», удалось существенно улучшить технические характеристики электросетей, что позволит повысить надежность электроснабжения населенного пункта. Подача электроэнергии будет бесперебойной и соответствовать стандартам качества, а значит и жителям поселка Мичуринский будут обеспечены комфортные условия.