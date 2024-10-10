«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 5,3 тыс. сельских жителей Кабардино-Балкарии
10 окт. 2024, 14:30:11
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» провели ремонтные работы на подстанции 35 кВ «Советская», заменив два устаревших разъединителя на новые российского производства.
Подстанция «Советская» обеспечивает электроэнергией поселок Кашхатау Черекского района. Монтаж современного оборудования на энергообъекте позволит повысить надежность электроснабжения более 5,3 тысячи жителей и 10 социально значимых учреждений района, в числе которых больница, школы и детские сады.
Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении профилактических и ремонтных мероприятий. Устройства играют ключевую роль в обеспечении безопасности персонала, стабильной и эффективной работы оборудования.
В Курске прошла XII профессиональная Коллегия группы компаний «Россети Центр»
10 окт. 2024, 18:00:42
Заседание Коллегии, посвященное подведению итогов деятельности Обществ за 9 месяцев 2024 года и рассмотрению прогноза исполнения основных показателей, открыл генеральный директор ГК «Россети Центр» Игорь Маковский. В мероприятии приняли участие руководители исполнительного аппарата, филиалов и дочерних предприятий компании, а также профсоюзные лидеры. Игорь Маковский подчеркнул, что...
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Энергообъекты РусГидро приступили к работе в отопительный сезон
10 окт. 2024, 16:00:03
Энергокомпании Группы РусГидро обеспечивают потребителей теплом и электроэнергией в начавшийся отопительный сезон 2024-2025 гг. РусГидро готово к работе в условиях низких температур, в наиболее ответственный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии. Запасы топлива на объектах тепловой энергетики соответствуют нормативным, законтрактован о...
«Россети Новосибирск» повысили надежность электроснабжения поселка Мичуринский
10 окт. 2024, 14:15:11
В Искитимском районе энергетики завершили обновление электросетей в поселке Мичуринский, который входит в Новосибирскую агломерацию. Для повышения надежности электроснабжения населенного пункта «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») установили 2 новых трансформаторных подстанции и построили почти 4 км воздушных линий электропередачи с применением защищенного и изолированного пров...
Системный оператор обеспечил условия для ввода в работу в энергосистеме Республики Татарстан реконструированной подстанции 110 кВ Крыловка"
10 окт. 2024, 13:45:08
Филиал Системного оператора РДУ Татарстана разработал и реализовал комплекс мероприятий для включения в работу реконструированной подстанции (ПС) 110 кВ Крыловка в энергосистеме Республики Татарстан. ПС 110 кВ Крыловка АО «Сетевая компания» – одна из первых подстанций закрытого типа в Татарстане, введена в эксплуатацию в 1983 году. Решение о реконструкции энергообъекта было пр...
«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения потребителей Энгельсского района
10 окт. 2024, 13:30:08
Специалисты саратовского филиала «Россети Волга» отремонтировали вторую цепь воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Пушкино – Технологическая с отпайками (линия электропередачи, обеспечивающая электроэнергией одного потребителя) на подстанции 110/6 кВ «Карла Маркса» и 110/6 кВ «Коминтерн». В ходе верховых работ на ВЛ и отпайках энергетики заменили...
Ремонты оборудования на генерирующих объектах Дальнего Востока в завершающей стадии
10 окт. 2024, 13:15:08
«Хабаровская ремонтно-монтажная компания» продолжает реализацию мероприятий ремонтной программы АО «ДГК» (входят в Группу РусГидро) и Программы повышения надежности. Все запланированные работы будут выполнены в установленные сроки. К сегодняшнему дню отремонтировано 159 из 221 агрегатов. В ремонте находится еще 37 агрегатов, из них в капитальном 5 котлоагрегатов, по одно...
Энергетики «Россети Юг» улучшили электроснабжение потребителей Октябрьского района Волгоградской области
10 окт. 2024, 13:00:21
Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» выполнили ремонт энергооборудования в Октябрьском районе Волгоградской области. Реализованные мероприятия позволили улучшить качество электроснабжения более 3 тыс. жителей, проживающих в 10 населенных пунктах. Помимо бытовых потребителей эти энергообъекты снабжают электроэнергией социально значимые учреждения, среди кото...
«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения 10 тысяч жителей ЯНАО
10 окт. 2024, 12:45:21
«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Головная» в Ямало-Ненецком автономном округе. Центр питания играет ключевую роль в схеме электроснабжения микрорайонов Лимбяяха и Коротчаево в Новом Уренгое, где проживают более 10 тысяч человек. Стоимость технических мероприятий составила порядка 1,5 млн рублей. На подстанции энергетики выполнили ремо...
«Россети Кубань» начали обслуживать энергообъекты 11 СНТ в краснодарском энергорайоне
10 окт. 2024, 11:00:00
С начала 2024 года Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» принял на баланс электросетевое имущество 11 садоводческих и дачных товариществ (СНТ), расположенных в пригороде Краснодара и четырех прилегающих районах Краснодарского края и Республики Адыгея. В управление Краснодарских электрических сетей поступило почти 120 объектов распределительной сети. Это сетевые объекты СНТ...
СГК установит новый турбогенератор на Красноярской ГРЭС-2
10 окт. 2024, 10:45:22
Установка нового турбогенератора в энергоблоке №6 — одно из ключевых событий масштабной реновации Красноярской ГРЭС-2. Современный агрегат новосибирского завода «Элсиб» пришёл на смену старому, который эксплуатировался около 60 лет и уже выработал свой нормативный ресурс. Мощность нового турбогенератора 165 МВт такая же, как у предыдущего. По прогнозам энергетиков, без нарекан...
Системный оператор увеличивает степень использования пропускной способности электрических сетей в энергосистеме Челябинской области
10 окт. 2024, 10:15:20
В Челябинском РДУ введен в промышленную эксплуатацию комплекс СМЗУ (Система мониторинга запасов устойчивости) для двух контролируемых сечений «Северный энергорайон Челябинской энергосистемы» и «БАЭС-Мраморная+Уфалей-Малахит». Применение СМЗУ в процессе управления электроэнергетическим режимом позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической с...
Свыше 400 миллионов рублей направлено на программу повышения надежности Артемовской ТЭЦ
10 окт. 2024, 09:45:06
На Артемовской ТЭЦ АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2024 году на эти цели направлено 901,6 миллионов рублей. Помимо этого, Артемовская ТЭЦ входит в девятку тепловых электростанций ДГК, на которых ведется масштабная программа повышения надежности, предусматривающая колоссальный объем работ и...
Ростех ввел в эксплуатацию ТЭС «Ударная» на Кубани
10 окт. 2024, 09:30:00
В составе объекта впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт» завершила строительство ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Станция введена в эксплуатацию, все три энергоблока начали поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии. В составе объекта впервые...
«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения сел Красный Яр и Ленинское Энгельсского района
09 окт. 2024, 17:45:01
Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали воздушную линию 10 кВ №2 от подстанции 220/110/10 кВ «Красный Яр», питающую эти населенные пункты. В ходе ремонта линии электропередачи энергетики заменили 30 опор и дополнительно установили еще двадцать восемь. К ним на 174 изоляторах подвесили 3 км провода....
«Россети Северный Кавказ» приняли в эксплуатацию 27 бесхозяйных энергообъектов на Ставрополье
09 окт. 2024, 17:30:15
Энергетики «Россети Северный Кавказ» продолжают вести последовательную работу по выявлению, инвентаризации и признанию права собственности на бесхозяйные электросетевые активы в рамках действующего законодательства. Так, с начала текущего года на территории Ставропольского края специалисты приняли в эксплуатацию 27 бесхозяйных объектов, технологически присоединенных к электрическим...
Самарский филиал «Россети Волга» продолжает масштабную работу по выявлению незаконных линий связи
09 окт. 2024, 17:15:02
Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» продолжают активную борьбу с незаконным размещением волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на электросетевых объектах компании. С начала года было выявлено свыше 90 тыс. подвесов линий связи, размещенных на опорах воздушных линий электропередачи без разрешения сетевой организации. Случаи неза...
«Россети Северный Кавказ» переводят потребителей в Ингушетии на современную подстанцию «Плиево»
09 окт. 2024, 17:00:17
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» приступили к переводу потребителей на подстанцию напряжением 110/35/10 кВ «Плиево». На первом этапе от современного энергообъекта электроэнергию начали получать порядка 67 тысяч человек: жители города Карабулака, части Гамурзиевкого и Альтиевского административных округов города Назрани, сель...
Еще одну зарядную станцию для электромобилей установили в Долгопрудном
09 окт. 2024, 16:45:17
Министерство энергетики Московской области реализует проект по развитию электрозарядной инфрастурктуры. В рамках проекта специалисты «Мособлэнерго» установили зарядную станцию для электромобилей на Лихачевском проспекте в Долгопрудном. ЭЗС расположена вблизи дома по адресу: Лихачевский проспект, д. 74, к. 1. В октябре энергетики произвели н...
Энергетики ввели более 120 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье
09 окт. 2024, 16:15:17
С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» обеспечили ввод 123,05 МВА дополнительной трансформаторной мощности в городских округах Московской области в рамках инвестиционной программы, реализуемой каждым филиалом компании. Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства выполняется в установленные программой сроки. В частности, в рамках п...
Энергетики завершили реконструкцию подстанции «Самаровка»
09 окт. 2024, 15:15:15
В течение лета и первой половины осени 2024 г. на подстанции «Самаровка» ООО «БСК» (дочерняя компания АО «БЭСК») была проведена реконструкция. Сетевики заменили 7 разъединителей 110 кВ. Тем самым, была завершена многолетняя программа по замене разъединителей всех классов напряжения – 35, 110 и 220 кВ. Также энергетики заменили аккумуляторную батарею,...