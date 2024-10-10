«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 5,3 тыс. сельских жителей Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» провели ремонтные работы на подстанции 35 кВ «Советская», заменив два устаревших разъединителя на новые российского производства.

Подстанция «Советская» обеспечивает электроэнергией поселок Кашхатау Черекского района. Монтаж современного оборудования на энергообъекте позволит повысить надежность электроснабжения более 5,3 тысячи жителей и 10 социально значимых учреждений района, в числе которых больница, школы и детские сады.



Разъединители предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении профилактических и ремонтных мероприятий. Устройства играют ключевую роль в обеспечении безопасности персонала, стабильной и эффективной работы оборудования.