Ростех ввел в эксплуатацию ТЭС «Ударная» на Кубани

В составе объекта впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М

Дочерняя компания Госкорпорации Ростех «Технопромэкспорт» завершила строительство ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Станция введена в эксплуатацию, все три энергоблока начали поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии. В составе объекта впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М.

Ввод в эксплуатацию «Ударной» повышает надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края, Республики Крым и вносит значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Это наиболее технически совершенная парогазовая тепловая электростанция в России. Она обеспечит свыше 10% от потребности в электроэнергии Краснодарского края — до 4 млрд кВт-ч в год. Станция будет питать жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия.

«В проекте реализованы самые передовые технические решения. Общая установленная мощность электростанции составила 560 МВт. Отдельно отмечу третий энергоблок и его основное генерирующее оборудование — первую отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М. Ранее силовые установки такого класса поставлялись из-за рубежа. Поэтому сегодняшнее событие — вдвойне значимое для отечественной энергетики. Всего в рамках строительства было создано порядка 30 инфраструктурных объектов, включая основные и вспомогательные корпуса энергоблоков, очистные и гидротехнические сооружения», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Проект строительства ТЭС «Ударная» реализован в тесном сотрудничестве со Сбербанком и ВЭБ.РФ. Работы велись с применением инновационных технологических решений в условиях жесточайших санкций. В составе объекта возведены три энергоблока, которые были запущены в эксплуатацию в течение этого года.

Основой первых двух энергоблоков новой ТЭС являются две высокоэффективные парогазовые установки общей мощностью 450 МВт. Кроме того, электростанция стала первой, где в составе генерирующего оборудования применяется отечественная турбина большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех). По своим показателям она не уступает зарубежным аналогам, при этом российская турбина гораздо компактнее и легче иностранных «одноклассников».

Впервые в России в составе системы охлаждения применены воздушно-конденсационные установки. Такое инновационное решение обеспечивает значительную экономию воды и электроэнергии на собственные нужды. Также на станции внедрена система цифрового обмена данных со службами диспетчерского управления энергосистемой.

«Ударная» ТЭС имеет значительный социальный эффект для Краснодарского края. В ходе строительства и последующей эксплуатации ТЭС созданы сотни рабочих мест для специалистов высокой квалификации. Штатный персонал станции насчитывает более 280 человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составят 16 млрд рублей до 2037 года.