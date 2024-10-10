«Узола» при участии ФРП открыла завод по производству оборудования для промышленной автоматизации

Компания «Континент ЭТС», входящая в ГК «Узола», открыла в Нижнем Новгороде завод по производству программируемых логических контроллеров. Они используются для автоматизации на промышленных предприятиях.

Инвестиции в создание нового завода превысили 400 млн рублей, из которых в виде льготных займов 63 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 47 млн рублей – Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области.

«Компания прошла большой путь от оптовой торговли до инжиниринговой компании с собственным серийным производством. При этом мы стараемся максимально использовать отечественную электронную компонентную базу. Гибкость внедрения нашей платформы обеспечивается универсальной стыковкой с уже имеющимися на предприятиях системами промышленной автоматизации, а предоставление потребителям и системным интеграторам информации о применяемой архитектуре в функциональных блоках платформы позволит им разрабатывать собственные версии программного обеспечения и систем автоматизации», – рассказал директор ООО «Континент ЭТС» Александр Алексеев.

В состав комплекта программируемого логического контроллера (ПЛК) «Прогресс» входят процессорный модуль, модуль шасси, модули дискретного и аналогового ввода и вывода, а также специализированные модули – счетные, коммуникационные и т.д. Состав каждого комплекта индивидуален и зависит от потребностей заказчика. Компания планирует выпускать до 5 тыс. комплектов ПЛК в год.

Модули ввода и вывода, модуль шасси и встраиваемое программное обеспечение разработаны специалистами компании. Для управления ПЛК используется программное обеспечение на основе Linux или RTOS с поддержкой Codesys. В настоящее время компания готовит к выходу собственное программное обеспечение среды разработки и среды исполнения, таким образом заменяя импортную среду Codesys. Разработанная компанией импортозамещающая цифровая платформа управления гибкими производственными системами совместима со всеми передовыми стандартами промышленных сетей передачи данных, в том числе EtherCAT, Profibus/Profinet, CANopen, ModbusTCP/ModbusRTU.

Среди конкурентных преимуществ ПЛК – дублирование и резервирование каналов связи; автоматическая самодиагностика всех компонентов платформы, подключенных датчиков и исполнительных устройств; возможность «горячей» замены всех модулей контроллера (без отключения питания и прерывания прикладной программы).

Программируемый логический контроллер применяют в системах телемеханики и управления технологическими процессами на промышленных и пищевых производствах, тепловых пунктах, транспорте, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Основные рынки сбыта ПЛК – Россия и страны Таможенного союза. В числе основных потенциальных потребителей ПЛК – отечественные нефтегазовые и горно-металлургические компании.