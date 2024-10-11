ГУП РК «Крымэнерго» обновляет электрические сети в Сакском районе

В первой декаде октября 2024 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» реализуют комплекс мероприятий по установке нового энергооборудования на территории Сакского района.

С декабря 2023 года за счет средств республиканского бюджета энергетики проводят кампанию по замене устаревших трансформаторных подстанций (ТП) 10 кВ в Белогорском, Ленинском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах.

В частности, 8-11 октября 2024 года в г. Саки, на ул. Персиковой, в с. Веселовка и с. Елизаветово Сакского района взамен морально устаревших ТП были установлены современные подстанции киоскового типа суммарной мощностью 1890 кВА, и выполнено переподключение потребителей.

До конца текущего года специалисты предприятия хозяйственным способом смонтируют еще 40 ТП, что в целом позволит заменить 187 энергоузлов. Дорожная карта проведения работ размещена на сайте ГУП РК «Крымэнерго» (https://crimea-energy.ru/49-potrebitelyam/907-170220-2).

Данная инициатива является частью широкой программы по модернизации энергетической инфраструктуры Республики Крым, направленной на обеспечение устойчивого и качественного электроснабжения потребителей. Проект учитывает потребности населения и бизнеса, создавая условия для стабильного развития экономики и социальной сферы в регионе.

Отметим, что на первый квартал 2025 года на территории полуострова запланированы мероприятия по замене еще 50 трансформаторных подстанций, исчерпавших свой ресурс. График технических работ по объектам будет сформирован до 1 ноября 2024 года и опубликован на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго».