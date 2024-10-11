RusCable.Ru: подводим промежуточные итоги к 25-летию

12 октября 2024 года портал RusCable.Ru отмечает значимую веху — 25 лет работы на рынке. В преддверии этого важного события мы рады поделиться промежуточными итогами, которые подводим впервые за всю историю портала досрочно, еще до завершения года. Анализ результатов нашей работы стал доброй традицией, и в этом году мы делаем это с особым чувством ответственности и гордости за пройденный путь.

2024 год стал насыщенным на события, новые проекты и живое общение с профессиональным сообществом. Мы провели множество интервью, мероприятий и встреч, где обсуждали ключевые темы для развития отрасли. Портал RusCable.Ru продолжает оставаться ключевым источником информации и точкой взаимодействия для всех участников рынка, объединяя экспертов, компании и партнёров.

Мы благодарны нашим пользователям и партнёрам за доверие и поддержку на этом пути! Впереди нас ждёт не только торжественное празднование 25-летия, но и новые амбициозные проекты, которые мы с радостью будем развивать вместе с вами. Надеемся, что наш портал и дальше будет оставаться центром общения и роста для кабельного сообщества.

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