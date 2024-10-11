Сергей Цивилев: «Развитие глобального рынка газа — общая задача»

Для построения технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе необходимо плодотворное сотрудничество с дружественными странами, в частности, с участниками Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и БРИКС. Об этом Сергей Цивилев заявил на пленарной сессии Петербургского международного газового форума – 2024.

По словам Министра, создавать технологии необходимо совместными усилиями, обмениваясь наиболее удачными решениями. Но для этого также необходимо развивать науку, как теоретическую, так и практическую.

«Чтобы создать технологическое лидерство, мы, прежде всего, начинаем с науки и образования. И в этом вопросе Россия тоже готова обмениваться и сотрудничать со всеми дружественными странами. Это крайне важное направление нашего развития», - отметил Сергей Цивилев.

При этом он уточнил, что новые технологии подразумевают не только инновационные решения, IT-продукцию, но и производство новых материалов для изготовления оборудования и развитие инженерной школы в целом.

«Мы создали на высочайшем мировом уровне цифровые двойники месторождений. Работа с ними помогает очень сильно продвинуться в освоении трудноизвлекаемых запасов, которые сегодня являются вызовом для всего мирового топливно-энергетического комплекса», – продолжил он.

Говоря о международном партнерстве, Министр отметил, что сейчас все большую роль играют отраслевые объединения, позволяющие отстаивать интересы участников рынка. В качестве примера он привел ФСЭГ, который насчитывает 12 стран-участниц и еще 7 наблюдателей.

«В государствах-членах ФСЭГ сосредоточено около 70% всех мировых запасов газа, а доля в мировом экспорте составляет 40%. Это важная площадка, позволяющая разрабатывать основные подходы и тенденции к будущему газовой отрасли», - добавил Министр, отметив, что природный газ остается одним из наиболее востребованных энергоресурсов.

В заключение Сергей Цивилев подчеркнул, что у всех стран-участниц форума общая и единая задача – поступательное развитие энергетики на благо всего мира.