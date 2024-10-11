Транспортная развязка на М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 готова более чем наполовину

2 часа назад
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Источник:
government.ru
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На трассе М-1 «Беларусь» в Рузском городском округе Московской области продолжается строительство транспортной развязки на пересечении с дорогой А-108 «Московское большое кольцо». Работы по возведению искусственного сооружения развёрнуты с 84-го по 87-й км М-1 «Беларусь» вблизи посёлка Дорохово. На сегодня общая готовность объекта составляет около 50%, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«С завершением строительства развязки ожидается увеличение пропускной способности М-1 и А-108 за счёт разделения транспортных потоков на разные уровни и исключения светофорного регулирования. Это значительно улучшит транспортную доступность территорий, увеличит скорость движения автомобилистов и повысит уровень их безопасности и комфорта при поездках. Участок уже наполовину в асфальте, здесь уложено более 83 тыс. кв. м асфальтобетона. К тому же часть работ на объекте уже полностью завершена. В их числе переустройство коммуникаций и земляные работы по строительству подходов к путепроводу в составе будущей развязки на 86-м км М-1. Сейчас готовят его к монтажу балок пролётного строения», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в ближайшее время на подходах к путепроводу специалисты приступят к укладке первого слоя асфальтобетона, устройству бортового камня, а также линий искусственного электроосвещения для безопасного движения водителей в тёмное время суток.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что на этом участке предусмотрено возведение двух пешеходных переходов – надземного и подземного.

«На сегодня дорожники построили половину ствола подземного пешеходного перехода на 86-м км. Над ним уже устроили проезжую часть и запустили движение автомобильного транспорта. Благодаря новому подземному переходу люди смогут безопасно переходить дорогу. Также приступили к строительству надземного пешеходного перехода на 85-м км и уже выполнили устройство его опор», – сообщил Вячеслав Петушенко.

Кроме того, в рамках строительства развязки дорожники смонтируют шумозащитные экраны вдоль нескольких населённых пунктов и установят оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. Также специалисты благоустроят территорию, прилегающую к расположенному на 86-м км М-1 памятнику Зое Космодемьянской. Здесь устроят парковочную площадку, тротуары, пешеходные ограждения и обустроят освещение.

Завершение строительства развязки планируется в 2025 году.

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