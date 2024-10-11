В Свердловской области построят лабораторный комплекс для «Полиметалла»

В индустриальном парке "Богословский" под Краснотурьинском в Свердловской области началось строительство современного лабораторного комплекса для золотодобывающей компании "Полиметалл". Объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба "Полиметалла".

В компании отметили, что лабораторию построит резидент парка - компания "МинералЛаб". Реализация проекта позволит создать около 150 рабочих мест.

С ходом работ ознакомились генеральный директор управляющей компании индустриального парка "Богословский" Антон Захарчук, главы Краснотурьинска и Карпинска Александр Устинов и Андрей Клопов.

"Объемы геологоразведки наших предприятий в регионе растут, поэтому появилась необходимость в создании современной лаборатории, способной выполнять широкий спектр исследований. Завершить строительство планируем в III квартале следующего года", - отметил директор Уральского филиала "Полиметалла" Андрей Новиков.

Лаборатория расположится в двухэтажном здании, где будет проходить пробоподготовка и анализ геологических материалов. Планируемая производительность - 200 тыс. проб в год.

"Строительные работы уже начались, идет подбор и закупка основного оборудования. Его количество достигнет 100 единиц. Приоритет отдаем российским производителям", - добавил управляющий директор компании "МинералЛаб" Геннадий Максимов.

Индустриальный парк "Богословский" - территория опережающего социально-экономического развития. Парк обеспечен хорошей транспортной инфраструктурой и примыкает к производственной зоне города Краснотурьинск. Здесь сосредоточены все необходимые энергетические ресурсы для организации высокотехнологичных производств, добавили в "Полиметалле".