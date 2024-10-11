«Курчатовский институт» представил глубоководный комплекс с телеуправляемым подводным аппаратом

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "OMR 2024" НИЦ "Курчатовский институт" представил комплекс с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) рабочего класса. Об этом сообщает корреспондент Sudostroenie.info с площадки мероприятия.



Комплекс предназначен для выполнения подводно-технических работ на глубинах акватории до 2250 м. В частности, комплекс может использоваться для обследования подводных объектов, монтажа оборудования, контроля строительно-монтажных работ, технического обслуживания и ремонтных работ на подводных объектах.



В состав комплекса входит ТНПА рабочего класса; дополнительная инструментальная рама; устройство глубоководного погружения с кабелем нейтральной плавучести; спускоподъемное устройство; центральный пост управления; контейнер энергоснабжения; резервная энергетическая установка; ремонтно-технический блок; испытательная гидравлическая станция; контейнер для хранения запасных частей и принадлежностей.



Помимо этого, на стенде "Курчатовского института" размещен макет обитаемого глубоководного аппарата "Ясон" проекта 03660. Строительство аппарата по заказу компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" ведется на Производственном объединении "Севмаш" (входит в ОСК).

Напомним, VI Международный форум по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа – "OMR 2024" проходит в Санкт-Петербурге 8-11 октября. Портал Sudostroenie.info выступает официальным отраслевым партнером форума.