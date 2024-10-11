«Россети Кубань» повысили экологическую безопасность подстанции в Мостовском районе

В рамках реализации программы экологической безопасности на электросетевых объектах и охраны окружающей среды специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» модернизировали оборудование на подстанции 110 кВ «Мостовская» в Мостовском районе с применением российских экологически безопасных технологий.

Энергетики заменили на крупнейшей подстанции района блок батарей статических конденсаторов (БСК) из 300 элементов. Новое оборудование позволит обеспечить высокое качество электроэнергии, снизить потери в сетях и увеличить пропускную способность сети без увеличения мощности силового оборудования.

Высоковольтная подстанция 110 кВ «Мостовская» обеспечивает электроэнергией свыше 23 тыс. потребителей, промышленные предприятия и 19 социальных учреждений, включая школы, детские сады, поликлиники, объекты водоснабжения Мостовского района.

– Наряду с важной экологической функцией батареи статических конденсаторов – эффективное средство управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения. Новое оборудование позволяет обеспечить высокое качество электроэнергии, снизить потери в сетях и увеличить пропускную способность сети без увеличения мощности силового оборудования, – отмечает первый заместитель директора – главный инженер Лабинского филиала «Россети Кубань» Антон Лупандин. – Установленное оборудование российского производства, соответствуют ГОСТ и стандартам Группы компаний «Россети».

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.