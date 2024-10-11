В НИУ «МЭИ» открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы

11 октября 2024 года в НИУ «МЭИ» п​рошёл День Системного оператора Единой энергетической системы, в рамках которого состоялось торжественное открытие информационной зоны Системного оператора.

Информационная зона дает полное представление о деятельности Системного оператора и в режиме реального времени предоставляет студентам НИУ «МЭИ» информацию о вакансиях и событиях Системного оператора Единой энергетической системы. Интерактивный стенд оборудован современными мультимедийными системами, которые позволят студентам лучше понимать процессы, происходящие в энергосистеме страны.

«Сотрудничество с ведущими компаниями отрасли — это не просто шаг вперед, а необходимое условие для формирования компетенций будущих инженеров-энергетиков. Практический опыт и возможность решать актуальные задачи, стоящие перед отраслью, являются основополагающими в процессе обучения. Мы уверены, что наша совместная работа с Системным оператором создаст принципы, которые не только обогатят образовательный процесс, но и обеспечат нашим студентам уникальные возможности для профессионального роста», — прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

На открытии также были представлены инновационные технологии и разработки, используемые в работе Системного оператора и обсуждены вопросы взаимодействия и развития сотрудничества организаций. Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий подписали план мероприятий по развитию сотрудничества на 2024/2025 год между АО «СО ЕЭС» и НИУ «МЭИ».

«Сегодня в стенах института электроэнергетики МЭИ открыли информационную площадку Системного оператора, которая станет источником новых знаний для студентов о системе оперативно-диспетчерского управления, возможностях трудоустройства и программах для молодежи, реализуемых Системным оператором. Я уверен, что дальнейшее расширение и укрепление нашего взаимодействия с МЭИ поможет сделать процесс подготовки кадров для всей электроэнергетической отрасли еще более эффективным», — подчеркнул председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

В рамках встречи представители Системного оператора ответили на вопросы студентов и сотрудников НИУ «МЭИ», а также провели мини-лекции о проектах для молодых специалистов.​