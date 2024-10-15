Андрей Рюмин рассказал на конференции ФАС России о влиянии регуляторных изменений на работу сетевого комплекса

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарном заседании Всероссийской тарифной конференции, где рассказал о работе электросетевого комплекса на фоне изменений законодательства и развития системы регулирования отрасли. В обсуждении приняли участие Руководитель ФАС России Максим Шасколький, заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, представители органов власти и организаций.

Глава компании отметил важность состоявшегося переноса принятия тарифно-балансовых решений на более ранний срок. Это значительно оптимизирует процесс регулирования и экономического планирования. Позитивным изменением также стало принятие постановления Правительства РФ о регуляторных соглашениях, которые направлены на обеспечение баланса интересов регионов и сетевых организаций, решение проблем с надежностью и опережающее развитие инфраструктуры. Ключевым событием года Андрей Рюмин назвал введение института системообразующих сетевых организаций (СТСО).

«Группа «Россети» получила статус СТСО во всех 69 регионах, где компания представлена в распределительном комплексе. Для нас это прежде всего означает рост обязательств. Принципиально важно настроить механизмы работы в рамках формирования единых центров ответственности перед потребителями за качество электроснабжения. Для полноценной реализации нового функционала нужны значительные изменения как в договорной кампании между организациями, так и в регуляторных расчетах», – подчеркнул Андрей Рюмин.

Участники конференции также обсудили снижение дефицита инвестиционных ресурсов на реновацию и развитие инфраструктуры, сокращение разрыва между льготными ставками и экономически обоснованными затратами при подключении к сетям, поиск дополнительных источников инвестиций в технологическую независимость и кибербезопасность.