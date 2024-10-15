Энергетики «Россети Сибирь» ввели в работу подстанцию 110 кВ «Веселая гора» в Емельяновском районе

2 часа назад
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Источник:
Россети Сибирь
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Филиал «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» завершил мероприятия по вводу в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Веселая гора» в Емельяновском районе. Несколько лет брошенный объект находился без нормального обслуживания и не функционировал. Администрация Емельяновского района передала подстанцию ПАО «Россети Сибирь» по договору аренды.

Энергетики в сжатые сроки привели ее в нормативное состояние: провели ревизию высоковольтного оборудования, заменили аккумуляторные батареи постоянного тока, выполнили строительство дополнительных воздушных переходов и ремонт кабельных линий напряжением 110кВ.

Далее провели пуско-наладочные работы и поставили подстанцию под напряжение – объект готов к полному набору мощности. Общая сумма строительных и монтажных работ составила около 40 миллионов рублей. Подстанция будет обеспечивать электроэнергией земельные участки многодетных семей («материнское поле»), новые социальные объекты в Емельяново и снизит часть нагрузки с существующих сетей района.

«Сейчас ведется процедура по передаче и приемке распределительных сетей «материнского поля» до конца октября этого года. После этого специалистами «Россети Сибирь» будет проводиться работа по комплексному опробованию и подаче напряжения на данные электросетевые объекты от подстанции «Веселая гора». Смежные бригады районов электрических сетей приступили к приемке приборов учета электроэнергии», - рассказал начальник Емельяновского района электрических сетей филиала «Красноярскэнерго» Евгений Синилкин.

Всего от «Веселой горы» будет построено шесть высоковольтных линий напряжением 10 киловольт. Кроме домов для многодетных, это позволит запитать от новых сетей строящуюся поликлинику в поселке Емельяново, параллельно перераспределить часть нагрузки со старых линий и повысить надежность электроснабжения района.

«Работа проделана огромная на всех уровнях, жители рады до безумия. Больше 10 лет мы этого ждали, и теперь в зиму будем заходить с теплом, с электрокотлами, как мы об этом мечтали. Беречь нашу экологию, природу, ну и просто жить по-человечески, как и положено в 21-ом веке», – говорит инициативный житель микрорайона Лиана Шафарина.

До конца года переданные сети будут введены в работу. Специалисты филиала «Красноярскэнерго» приступили к поэтапному подключению участков. Большинство домов, где проведены сети, планируют запитать до конца 2024 года. Всего от новой подстанции будет подключено 1250 земельных участков, выделенных для многодетных семей под индивидуальное жилое строительство.

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