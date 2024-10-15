Москва переходит к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры

Москва активно реализует масштабные градостроительные проекты, требующие больших коммунальных мощностей. Для обеспечения развивающихся территорий необходимыми ресурсами важно переходить к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры, сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Всероссийской тарифной конференции ФАС России в Сочи.

«Ключевым направлением работы является наращивание инвестиционной составляющей в развитии коммунальной инфраструктуры Москвы. За счет средств инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций проводится восстановление основных фондов, замена выработавшего срок использования сетевого оборудования. Благодаря этому сети снабжения коммунальными ресурсами поддерживаются в нормативном состоянии. Кроме того, уже сейчас более трети инвестиционных ресурсов направляется на реализацию значимых городских проектов, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы на их реализацию. В текущем году в инвестпрограммах регулируемых организаций на проекты городского развития предусмотрено более трети запланированных расходов. Рассчитываем к 2030 году увеличить эту долю до 50 процентов», – рассказала Мария Багреева.

Для повышения качества планирования инвестиций, синхронизации градостроительных планов и инвестиционных программ регулируемых организаций используется цифровой двойник Москвы – трехмерная модель столицы, в которую интегрированы панорамы улиц с характеристиками зданий, коммуникации, инструменты геоаналитики и другие данные, отметила заместитель мэра.

Еще одним инструментом являются регуляторные соглашения. В этом году Москва заключила такие соглашения с двумя системообразующими территориальными сетевыми организациями, что позволит привлечь порядка 10 миллиардов рублей дополнительных инвестиций в развитие электросетевого хозяйства столицы.

Для реализации планов опережающего развития важной является работа по столичному региону в целом. Так, в мае 2024 года Минэнерго России, Правительства Москвы и Московской области подписали Соглашение о сотрудничестве и разработали дорожную карту по повышению надежности и развитию сетевой инфраструктуры и объектов генерации Московской энергосистемы, которая призвана обеспечить к 2030 году столичный регион необходимой дополнительной электрической мощностью в объеме 4,9 гигаватта, включая стратегический резерв 15 процентов, напомнила Мария Багреева.

Помимо инструментов, которые Москва уже использует, дополнительный стимул для опережающего развития могут придать еще не реализованные инструменты. Например, целевое расходование амортизации, обеспечивающее направление средств на развитие инфраструктуры, внедрение механизма переуступки мощности, позволяющего региону вкладывать бюджетные деньги в развитие инфраструктуры, а потом возмещать через уступку мощности застройщикам, а также возможность включения в плату за технологическое присоединение ранее созданных объектов инфраструктуры. Внедрение данных инструментов требует корректировки федерального регуляторного законодательства.