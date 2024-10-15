На первом энергоблоке АЭС «Аккую» установлен ключевой компонент турбины

3 часа назад
267
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

15 октября 2024 года в здании турбины первого энергоблока АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) смонтирован в проектное положение последний из двух роторов низкого давления. 

Монтаж выполнен под контролем инженера – представителя завода-изготовителя оборудования. Масса ротора в сборе составляет 255 тонн.

«Ротор смонтирован при помощи мостового крана. Установка ротора – технически сложная операция, требующая высокой точности. Операция прошла успешно, и теперь все основные крупногабаритные компоненты турбоагрегата блока № 1 АЭС “Аккую” смонтированы в проектное положение. Перед тем, как приступить к испытаниям турбоагрегата, нам предстоит выставить линию вала турбины, а также обеспечить плотность и герметичность второго контура. Для этого необходимо выполнить сварку более 3 тысяч монтажных соединений на различных технологических системах», – отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

На одном из последующих этапов монтажа турбины специалисты выполнят центровку всех элементов, во время которой комплектующие детали будут выставлены в оптимальное положение относительно других элементов оборудования. Далее специалистам предстоит произвести постановку турбины на валоповоротное устройство, проверить правильность сборки и центровки всех элементов, а также готовность рабочих систем к гидравлическим испытаниям. 

Турбинная установка АЭС представляет собой тепловой ротационный двигатель большой мощности. Ротор цилиндра – один из ключевых компонентов двигателя: на лопатки ротора под высоким давлением поступает перегретый пар, образующийся из обессоленной воды в парогенераторах реакторной установки. Энергия сжатого и нагретого пара заставляет ротор вращаться, преобразуясь в механическую энергию, которая передается на турбогенератор, вырабатывающий электрический ток. Турбоагрегат энергоблока АЭС «Аккую» состоит из комбинированного модуля высокого и среднего давлений, двух модулей низкого давления и генератора.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. 

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider
Второй энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть
14 окт. 2024, 17:45:27
Второй энергетический блок Белорусской АЭС включен в сеть после ремонта, сообщили в ГПО "Белэнерго". "После завершения первого планово-предупредительного ремонта 14 октября 2024 года энергоблок №2 включен в сеть", – говорится в сообщении. В Белэнерго отметили, что во время ремонта была проведена замена части отработанного ядерного топлива на свежее – в реа...
Начались работы по строительству крупнейшего в Великобритании подводного соединения постоянного тока между Йоркширом и Шотландией
14 окт. 2024, 10:15:00
Шотландская SSEN Transmission и английская NGET – компании-собственники сетей в северной Шотландии и Англии – объявили о начале строительных работ по проекту Eastern Green Link 2 (EGL2). Подводное HVDC соединение ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью ≈500 км проходит между Питерхедом на северо-востоке Шотландии и Драксом на восточном побережье Англии. Б...
На третьем энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте начат монтаж корпуса устройства локализации расплава
07 окт. 2024, 12:20:25
6 октября 2024 года в Арабской Республике Египет на энергоблоке № 3 АЭС «Эль-Дабаа» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») начались работы по монтажу корпуса устройства локализации расплава (так называемой «ловушки расплава»). «Ловушка расплава» является оборудованием длительного...
Крупнейшая китайская СНЭЭ Togdjog подключена к электрической сети
04 окт. 2024, 11:00:00
Китайская Huadian (Haixi) New Energy Co. – дочерняя компания China Huadian Group – успешно завершила подключение к сети крупнейшей в Китае СНЭЭ Togdjog в холодном высокогорном регионе Китая. СНЭЭ мощностью 270 МВт и энергоемкостью 1 080 МВт*ч расположена в Делингхе, в провинции Цинхай, на высоте более 3 тысяч м над уровнем моря и разделена на восемь зон и 56 модулей, из которых 51 с...
В Иракском Курдистане открыли первый завод по производству меди и кабеля
03 окт. 2024, 14:00:00
Первый завод по производству меди, проводов и кабелей в Иракском Курдистане открыл премьер-министр Курдистана Масрур Барзани, 2 октября сообщает Shafaq News. «Мы надеемся извлечь выгоду из наших природных ресурсов и сокровищ для производства сырья, необходимого для промышленности», — заявил в своей речи на инаугурации премьер-министр Масрур Барзани, выразив гордость за прогр...
Наземная ВЭС Viking введена в коммерческую эксплуатацию в Великобритании
02 окт. 2024, 10:30:00
Компания SSE Renewables* объявила о вводе в коммерческую эксплуатацию наземной ВЭС Viking, расположенной на Шетландских островах (Великобритания). ВЭС Viking оснащена 103 ветровыми турбинами производства компании Vestas суммарной мощностью 443 МВт. Работы по строительству ВЭС Viking начались осенью 2020 г., последние турбины были установлены в августе 2023 г., выработка электроэнергии началась...
Системные операторы Румынии, Грузии, Азербайджана и Венгрии создают совместное предприятие для реализации проекта Black Sea Cable
01 окт. 2024, 15:00:00
Системные операторы Румынии Transelectrica, Грузии GSE, Азербайджана AzerEnerji и Венгрии Mavir подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет размещено в Румынии, для реализации проекта по строительству трансграничного подводного HVDC соединения в Черном море. Проект Black Sea Cable, реализация которого началась в декабре 2022 г., предусматривает прокладку 1 155 км подв...
Во Вьетнаме в рекордно короткие сроки введена в эксплуатацию стратегическая ЛЭП 500 кВ Circuit-3
01 окт. 2024, 13:15:01
Во Вьетнаме под руководством премьер-министра страны прошла церемония ввода в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ Circuit-3 между энергосистемами центральной провинции Куанг Бинь и северной провинции Хунг Йен. ЛЭП 500 кВ Circuit-3 протяженностью 519 км состоит из четырех участков: Куанг Трач – Куинь Лыу, Куинь Лыу – Тхань Хоа, Тхань Хоа – ТЭС 1 и ТЭС 1 – Фо Ной. Инвестиции в строите...
Завершены работы по вводу в эксплуатацию кабельной системы HVDC соединения Greenlink между Ирландией и Уэльсом
30 сент. 2024, 11:45:11
Компания Sumitomo Electric Industries (Sumitomo Electric) досрочно завершила работы по прокладке, испытанию и вводу в эксплуатацию силовых и волоконнооптических кабелей связи на суше и на шельфе в рамках проекта строительства межгосударственного HVDC соединения Greenlink* между Грейт-Айлендом в графстве Уэксфорд (Ирландия) и Пембрукширом в Уэльсе. В рамках проекта строительства Greenlink Sumit...
На втором энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» начались работы по монтажу внутренней защитной оболочки
27 сент. 2024, 14:30:19
26 сентября начался новый этап в строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Арабской Республике Египет, сооружаемой по российскому проекту специалистами Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» – строители начали работы по возведению внутренней защитной оболочки (ВЗО) реакторного здания энергоблока №2. Внутренняя защитная оболочка состоит из шести ярусов, в первом яр...
Более 95% автомобильного парка Китая к 2035 году будет электрическим
26 сент. 2024, 11:15:00
Более 95% автомобильного парка Китая к 2035 году будет электрическим, заявил лауреат премии «Глобальная энергия», директор Китайско-американского центра исследования чистой энергетики; главный научный сотрудник Китайской национальной программы исследования энергетического транспорта Мингао Оуян, выступая на неформальной встрече «Энергетика-100» в рамках конференции «Т...
На заводе Porsche в Германии введена в эксплуатацию СНЭЭ на базе отслуживших гарантийный срок аккумуляторов электромобилей
24 сент. 2024, 17:15:15
На площадке сборочного завода Porsche в Лейпциге введена в работу СНЭЭ на базе аккумуляторов, снятых по истечении их гарантийного срока эксплуатации с предсерийных и рабочих электромобилей завода. СНЭЭ мощностью 5 МВт и энергоемкостью 10 МВт*ч на площади ≈800 м2 состоит из 4 400 аккумуляторных модулей, объединённых в четыре блока, и может работать с перегрузкой до 20% в течение коротких п...
Правительство Австралии выдало разрешение на мегапроект AAPowerLink
23 сент. 2024, 14:30:03
Федеральное правительство Австралии выдало разрешение на реализацию австралийской части австралийско-азиатского энергетического мегапроекта AustraliaAsia Power Link (AAPowerLink). Ранее были получены разрешения от Министерства окружающей среды и водных ресурсов, от правительства Северной территории5 и от Управления по охране окружающей среды Северной территории. Разработку проекта осуществляет ав...
China Mobile официально ввела в эксплуатацию кабель Peace, связывающий Сингапур и Францию
16 сент. 2024, 18:00:37
Китайский оператор China Mobile официально активировал подводный кабель Peace, проложенный между Сингапуром и Францией. По данным Datacenter Dynamics, в посте LinkedIn компания объявила, что кабель протяжённостью 15000 км заработал целиком — это уже третья цифровая магистраль China Mobile, связывающая Азию с Европой после кабелей AAE-1 и SeaMeWe-5. Кабель имеет 13 посадочных ста...
«Росатом» приступил к реализации своего первого зарубежного ветроэнергетического проекта
12 сент. 2024, 17:45:04
В районе села Кок Мойнок-Первое Иссык-Кульской области Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония по закладке капсулы под строительство ветропарка госкорпорации «Росатом». В настоящее время на площадке проводятся ветроизмерения. Начало строительства ветропарка запланировано на 2025 год. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце 2026 года. «Президент Кырг...
Соглашение между Россией и Узбекистаном увеличит объем железнодорожных перевозок
10 сент. 2024, 13:30:13
Соглашение о взаимодействии по вопросам реализации проекта ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс» из Узбекистана в Россию подписано правительствами двух стран. Подписание состоялось в ходе пятого заседания совместной комиссии с участием глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. С российской стороны документ подпис...
Государственная электросетевая корпорация Китая завершила строительство UHVDC ЛЭП Belo Monte в Бразилии
09 сент. 2024, 16:30:01
Китайская корпорация SGCC объявила о завершении проекта Belo Monte по строительству UHVDC ЛЭП ±800 кВ в Бразилии. Финансирование осуществлялось в рамках инициативы «Один пояс – один путь», которая официально представлена КНР еще в 2013 г. как комплекс мер для развития высокотехнологичного национального производства, сокращения технологического разрыва между китайскими пров...
Китайская компания построит завод по производству медных кабелей в Узбекистане
09 сент. 2024, 11:15:04
Китайская компания Xinjiang Bai Yi Da Construction Investment Co., Ltd. планирует построить завод по производству медных кабелей в Ферганской области Узбекистана. Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с представителями китайской компании Xinjiang Bai Yi Da Construction Investment Co., Ltd. В ходе встречи обсуждались организационные вопросы, касающиеся строительства завода по п...
В Австрии началась реализация проекта по строительству энергокольца 220 кВ
06 сент. 2024, 13:15:00
Австрийские компании Austrian Power Grid, Netz Oberösterreich и LINZ NETZ, ответственные за проект строительства энергокольца 220 кВ (Sichere Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich, SSZO) в федеральной земле Верхняя Австрия, получили от Федерального административного суда положительное решение по ОВОС, что дает возможность завершить подготовительные работы по проекту и приступить к е...
Сергей Цивилев подписал ряд межправсоглашений о сотрудничестве в энергетической сфере между Россией и Монголией
04 сент. 2024, 09:30:12
Сергей Цивилев подписал три межправсоглашения о сотрудничестве между Россией и Монголией по линии ТЭК в рамках рабочего визита в Республику Монголию.  В частности, Министр подписал соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии. Сергей Цив...