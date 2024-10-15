На первом энергоблоке АЭС «Аккую» установлен ключевой компонент турбины

15 октября 2024 года в здании турбины первого энергоблока АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) смонтирован в проектное положение последний из двух роторов низкого давления.

Монтаж выполнен под контролем инженера – представителя завода-изготовителя оборудования. Масса ротора в сборе составляет 255 тонн.

«Ротор смонтирован при помощи мостового крана. Установка ротора – технически сложная операция, требующая высокой точности. Операция прошла успешно, и теперь все основные крупногабаритные компоненты турбоагрегата блока № 1 АЭС “Аккую” смонтированы в проектное положение. Перед тем, как приступить к испытаниям турбоагрегата, нам предстоит выставить линию вала турбины, а также обеспечить плотность и герметичность второго контура. Для этого необходимо выполнить сварку более 3 тысяч монтажных соединений на различных технологических системах», – отметил генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

На одном из последующих этапов монтажа турбины специалисты выполнят центровку всех элементов, во время которой комплектующие детали будут выставлены в оптимальное положение относительно других элементов оборудования. Далее специалистам предстоит произвести постановку турбины на валоповоротное устройство, проверить правильность сборки и центровки всех элементов, а также готовность рабочих систем к гидравлическим испытаниям.

Турбинная установка АЭС представляет собой тепловой ротационный двигатель большой мощности. Ротор цилиндра – один из ключевых компонентов двигателя: на лопатки ротора под высоким давлением поступает перегретый пар, образующийся из обессоленной воды в парогенераторах реакторной установки. Энергия сжатого и нагретого пара заставляет ротор вращаться, преобразуясь в механическую энергию, которая передается на турбогенератор, вырабатывающий электрический ток. Турбоагрегат энергоблока АЭС «Аккую» состоит из комбинированного модуля высокого и среднего давлений, двух модулей низкого давления и генератора.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.