Опыт АО «Сетевая компания» по внедрению методов работ под напряжением масштабируют на российские регионы и страны ближнего зарубежья

Метод работ под напряжением советские электроэнергетики использовали с середины прошлого века, но в связи с социально-экономическими переменами в стране технология долгие годы оставалась невостребованной. Сохранялись только отдельные бригады, работавшие под напряжением 500 кВ, в том числе в филиале АО «Сетевая компания» — Казанские электрические сети. Генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев выступил инициатором возрождения работ под напряжением на системном уровне, и с 2009 года предприятие осваивает новые и совершенствует существующие технологии производства этих методов работ. Метод работ под напряжением безопасен для исполнителей, позволяет своевременно и в любое удобное время выполнять техническое обслуживание, повысить ресурс работы электроустановок, равномерно распределять загрузку персонала.

Заместитель генерального директора – директор по экономике и реализации услуг АО «Сетевая компания» Наталья Назарова:

«Сетевая компания» стремится быть клиентоориентированной в отношении с потребителями. Мы системно занялись работами под напряжением, чтобы потребители не замечали перерывов в электроснабжении. Мы выполняем работы под напряжением на линиях 0,4, (6)10, 35 и 500 кВ, работаем над такими показателями надежности, как SAIDI и SAIFI. SAIDI — индекс продолжительности отключений — в «Сетевой компании» составляет всего 0,4 часа. Это очень маленький показатель в сравнении с другими регионами и электросетевыми компаниями, мы находимся в топ-10. Важно, чтобы этот показатель был низким. При тарифообразовании в качестве бонуса за улучшение показателей качества и надежности «Сетевая компания» получает дополнительные средства в размере 250-300 млн рублей, которые направляются на обеспечение и поддержание надежности электроснабжения наших потребителей».

С момента основания в 2016 году и до настоящего времени в Центре работ под напряжением передовому опыту обучились более 4000 специалистов из 41 региона России и стран ближнего зарубежья. По словам директора филиала АО «Сетевая компания» — «Нижнекамские электрические сети» Алмаза Галимова, который стоял у истоков основания Центра, в первый год в образовательном учреждении работали 2 человека, а обучение прошли 215 человек. Позже был объявлен конкурс для отбора преподавателей. Специалисты, имеющие большой практический опыт выполнения работ под напряжением, прошли многоэтапное обучение по программам подготовки инструкторов-преподавателей. Для поддержания практических навыков они также привлекаются к производству работ в действующих бригадах АО «Сетевая компания» в качестве ответственных руководителей работ.

Директор Центра работ под напряжением Рушан Давлетшин:

«Наш учебный Центр уникален. В его компетенции входит обучение по 350 образовательным программам, но особая гордость — это программы по обучению методам работ под напряжением. Мы единственный учебный центр в России и ближнем зарубежье, который реализует эти программы на всех уровнях напряжения — 0,4; 6; 10; 35 и 500 кВ. Аналогов эти программы не имеют. Центр работ под напряжением совместно с АО «Сетевая компания» и компаниями-производителями оснастки для РПН ведут работу по совершенствованию методов работ под напряжением».

Центр осуществляет опытно-конструкторскую деятельность и инициирует заводское изготовление рационализаторских решений, предложенных сотрудниками АО «Сетевая компания» в рамках проекта «Фабрика идей». По эскизам и техническим заданиям Центра производители выпускают опытные образцы инструментов, средств защиты и снаряжений, которые проходят апробацию на полигонах, а после успешной апробации начинается их промышленное производство. Совершенствование существующих и разработка принципиально новых технологий производства работ под напряжением позволяет повысить безопасность и эффективность производства работ под напряжением.

На сегодняшний день все виды работ по обслуживанию электроустановок возможно выполнить без отключения потребителей. Существует 4 метода работ под напряжением: «в контакте», «в изоляции», «на расстоянии» и «на потенциале». Первый метод используется при работе на низковольтном напряжении, второй и третий — на среднем уровне напряжения, четвертый — на воздушных линиях сверхвысокого напряжения. Всем этим методам обучают инструкторы Центра, которые постоянно совершенствуют тактику производства работ и модернизируют программы обучения. Продолжительность курсов составляет от 3 до 40 дней в зависимости от выбранного метода работ под напряжением. В учебных аудиториях с современными интерактивными и коммуникационными системами слушатели осваивают теорию, а затем приступают к практическим занятиям, которым отводится 80% учебного времени на 5 учебно-тренировочных полигонах общей площадью 6 гектаров, оборудованных макетами электроустановок с разнообразными решениями конструктивного исполнения трансформаторных подстанций, шкафов, сборок, воздушных и кабельных линий, оснащенных пультами контроля рабочего места, обеспечивающими безопасное обучение под рабочим напряжением. Экзамены проводятся на действующих электроустановках «Сетевой компании». В результате выпускники Центра по итогам обучения получают значительный практический опыт. При этом инструкторы Центра и по завершению обучения сопровождают внедрение методов работ под напряжением в организациях, которые отправили своих сотрудников на обучение. Инструкторы выезжают на место, а также проводят дистанционные консультации.

В этом году разработаны и успешно тиражируются образовательные курсы по эксплуатации «Цифровой РЭС» и «Цифровой подстанции». Для этих программ были оснащены новые универсальные учебно-тренировочные полигоны, на которых представлено новейшее оборудование передовых производителей. Обучение по данным программам позволяет осваивать необходимые дополнительные компетенции специалистам, участвующих в строительстве, модернизации, эксплуатации и наладке объектов цифровых распределительных сетей, а также гибко ориентироваться на уровень подготовки и их профессиональную направленность. Возможности полигона позволяют осуществлять не только профессиональную подготовку, но и проводить узконаправленные соревнования специалистов, вносить в классические методы преподавания элементы современных интерактивных приемов обучения.

В состав Центра работ под напряжением входит гостиница на 78 мест и собственная столовая, а в Казани действует обособленное подразделение Центра для обучения сотрудников предприятий, находящихся в казанской зоне. В перспективе планируется открыть филиалы за пределами Республики Татарстан.

АО «Сетевая компания» — российская компания, оказывающая услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Республики Татарстан. По величине передаваемой мощности входит в десятку крупных электросетевых компаний России. Занимает лидирующие позиции по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Кроме того, «Сетевая Компания» является единственной в России территориальной сетевой организацией, эксплуатирующей объекты электросетевого хозяйства уровнем напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.