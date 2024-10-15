Собянин: комплекс зданий Национального космического центра введут в 2025 году

23,9 млрд руб. планируется направить из бюджета города на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов в следующем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели», – написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, еще одно направление – создание инфраструктуры для размещения новых производств.

«На эти цели в 2025 году планируем направить 60,7 млрд рублей. В частности, на площадках промышленных зон столицы и ОЭЗ «Технополис Москва» продолжим строить инфраструктуру для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию», – отметил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что среди ключевых объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году – комплекс зданий Национального космического центра.