Специалисты завершили модернизацию теплосетевой инфраструктуры Билибинской АЭС

В городе расположения Билбинской АЭС - Билибино (Чукотский АО) специалисты завершили комплекс работ по созданию резервного теплоснабжения атомной станции, которая готовится к выводу из эксплуатации в декабре следующего, 2025 года.



В них вошли строительно-монтажные работы свайного основания и фундаментной плиты под модульное здание центрального теплового пункта (ЦТП), расположенного на промплощадке АЭС.



В настоящее время Билибинская АЭС находится на этапе подготовки к останову действующих энергоблоков № 2, 3, 4. Модернизация магистральной теплосети АЭС обеспечит подключение к тепловым сетям нового Энергоцентра города, замещающего выбывающие мощности атомной станции.



В работах по модернизации инфраструктуры теплосетей были задействованы специалисты подрядных организаций ООО «Аквилон», ООО «Стройэкспертсервис», а также персонал цеха тепловых и подземных коммуникаций, цеха централизованного ремонта Билибинской АЭС, всего 100 специалистов.

«На текущий момент блочно-модульный тепловой пункт смонтирован и установлен, проведены монтажные работы по его подключению к магистральным трубопроводам. Завершение работ по сооружению теплового пункта является важным этапом подготовки атомной станции к выводу из эксплуатации и работе без генерации», – отметил начальник цеха тепловых и подземных коммуникаций Михаил Патрушев.

Напомним, замещающая инфраструктура мощностей энергоблоков Билибинской АЭС построена и введена в промышленную эксплуатацию, а это базовый склад топлива, дизель-генераторная станция, трансформаторная подстанция и центральный тепловой пункт мощностью на 9 Гкал/ч.



Сейчас Билибинская атомная станция продолжает производство электрической и тепловой энергии для города с населением в 5,7 тысяч человек. Сроки перехода на новую схему теплоснабжения отопительный сезон 2025/2026 года.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Билибинская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Электроэнергетический») - первая атомная станция на Чукотке, первая осуществившая продление ресурса генерации на 15 лет, первая проходящая этап подготовки по выводу из эксплуатации. АЭС имеет более чем 50-летний опыт эксплуатации в условиях Заполярья, работает в режиме когенерации и переменных нагрузок, обладает надежными реакторами типа ЭГП-6 (Энергетический гетерогенный петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя). Суммарная выработка электроэнергии Билибинской АЭС со дня пуска (12.01.1974) - 11,2 млрд кВтч, отпуск теплоэнергии - 9,7 млн Гкал.



В настоящее время на Чукотке расположено два объекта атомной генерации - Билибинская АЭС и ПАТЭС «Академик Ломоносов» в г. Певеке. Атомная энергетика повышает надежность энергоснабжения удаленных регионов Севера.