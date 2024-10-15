В Петрозаводске начинается строительство крупного технопарка

В Госкомитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору поступило извещение о начале работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г.Петрозаводске» 1 этап». Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске в районе Суложгорского кирпичного завода планируется выполнить в несколько этапов:

– 1 этап – строительство административно-бытового комплекса, производственного здания для размещения цеха строительной индустрии и обработки камня, одной складской площади;

– 2 этап – строительство производственного здания для размещения цеха деревообрабатывающей индустрии и производства мебели;

– 3 этап – строительство цеха обрабатывающей индустрии и конвейерной сборки с блоком бытовых помещений.

Общая площадь зданий первого этапа строительства технопарка составит свыше 13 тыс. кв. м. На новом предприятии будут трудиться почти 500 человек. Источниками финансирования строительства станут средства федерального бюджета (99%) и бюджета Республики Карелия (1%). Завершить строительство поступившего в надзор первого этапа планируется в 2026 году.