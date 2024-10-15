В четырех населенных пунктах на автодороге «Петрозаводск – Суоярви» установили линии освещения

Провести работы помог президентский нацпроект «Безопасные качественные дороги», реализация которого в регионе проводится под руководством Главы Карелии Артура Парфенчикова. Ранее линий на этих участках региональной трассы не было.

Светлее стало в Кутижме, Виллагоре, Метчелице, Хаутавааре. Здесь установили порядка 6 км линий наружного освещения. Улучшение инфраструктуры позволяет обеспечить безопасность дорожного движения, профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе наездов транспортных средств на пешеходов.

– Трасса «Петрозаводск – Суоярви» достаточно загружена, здесь движется много большегрузов. Специалисты установили опоры наружного освещения и оснастили современными светодиодными светильниками, автоматизированными с учетом солнечного графика. Диодные осветительные приборы с нейтральным светом наиболее безопасны. Они обеспечивают не только хорошую видимость, но и комфорт для глаз, – рассказывает ведущий эксперт Управления автодорог Карелии Андрей Сусарев.

Кроме того, новые линии освещения появились в Капшойле и на мосту через реку Верхняя Седокса в Рыпушкалицах, светлее стало в Кубово и Водле.

Строительство и модернизация сетей наружного уличного освещения в Карелии проводится ежегодно.