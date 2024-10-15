«Россети Московский регион» обеспечили мощностью производственно-складской комплекс на востоке Подмосковья

Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» обеспечили мощностью производственно-складской комплекс компании СВС «Транссервис», который располагается на территории ЗАО «Ногинское» Богородского городского округа.

Для выдачи заявителю мощности в размере 150 кВт энергетики Ногинского района электрических сетей филиала «Восточные электрически сети» построили трансформаторную подстанцию киоскового типа 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, возвели на железобетонных опорах воздушную линию (ВЛ) 6 кВ протяженностью 25 метров, обеспечив ее современным и надежным самонесущим изолированным проводом и линейным разъединителем 6кВ, а также 15 метров ВЛ 0,4 кВ. Кроме того, в существующем распределительном пункте № 660 была реконструирована вводная ячейка вакуумного выключателя.

Основным источником электроснабжения объекта третьей категории надежности стала подстанция 110 кВ «Ельня».

Присоединяя к электрическим сетям компании новые объекты или обеспечивая дополнительную мощность, энергетики компании «Россети Московский регион» готовы обеспечить их надежное электроснабжение.