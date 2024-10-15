Загорская ГАЭС модернизирует систему возбуждения гидрогенераторов

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») реализуется масштабный проект по модернизации тиристорной системы возбуждения гидрогенераторов в части замены микропроцессорных электрических защит. Работы выполняются в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.



Система возбуждения гидроагрегата отвечает за подачу тока в обмотку ротора генератора, поддерживает и регулирует магнитное поле, необходимое для производства электроэнергии и регулирования напряжения в энергосистеме.



На сегодняшний день в рамках проводимой модернизации на гидроагрегате №6 установили и ввели в эксплуатацию новое оборудование электрических защит системы возбуждения.



Модернизированный комплекс защит системы возбуждения выполнен на базе современного микропроцессорного оборудования, обладает удобным интерфейсом и высокой надежностью, а также удобен в обслуживании. Среди дополнительных преимуществ нового оборудования – возможность интеграции в автоматизированную систему управления технологическими процессами станции.



Оборудование отечественного производства поставила компания «КомплектЭнерго (г. Чебоксары). При проектировании и производстве были использованы уникальные инженерно-технические решения, учитывающие конструктивные особенности обратимых гидроагрегатов Загорской ГАЭС – в отличие от типовых гидроагрегатов ГЭС, они работают в более широком диапазоне режимов.

«Система возбуждения – одна из ключевых систем генератора. Оборудование требует особого внимания при эксплуатации, так как его работа существенно влияет на надежность работы всей станции. Обновление системы возбуждения является важным шагом для современных гидроэлектростанций, которые заботятся о стабильности работы предприятия», – отмечает главный инженер Загорской ГАЭС Владимир Крымов.

Планируется, что к концу 2026 года новое, современное оборудование будет установлено на всех гидроагрегатах станции.

Загорская ГАЭС – крупнейшая в России гидроаккумулирующая электростанция, расположенная в Московской области. Установленная мощность станции: в турбинном режиме – 1 200 МВт, в насосном режиме – 1 320 МВт. В состав генерирующих мощностей Загорской ГАЭС входят шесть обратимых гидроагрегатов, каждый мощностью 200/220 МВт соответственно. Среднегодовая выработка электроэнергии – 1,9 млрд. кВт·ч.



РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт.