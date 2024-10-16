ЭРА представит свою продукцию на 42-ом Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде

Петербургский международный газовый форум – одно из главных отраслевых событий России и мира. Он объединил более 20 тысяч участников из 53 стран. Повестка охватывает все аспекты газовой промышленности, включая разведку и добычу, транспортировку и хранение, переработку и использование газа. КЭАЗ сформировал комплексные решения для каждого из этих сегментов, часть из которых представил на эксп...