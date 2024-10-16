Энергетики Пермского филиала «Россети Урал» поддержали важный экологический проект в Коми-округе

16 окт. 2024, 14:45:21
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Урал
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Специалисты Северных электрических сетей филиал «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение новых очистных сооружений, построенных в селе Юсьва.

Энергетики установили в зоне электрических нагрузок две трансформаторные подстанции, оснащенные трансформаторами мощностью 160 кВА, смонтировали более километра воздушных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной Юсьвинским муниципальным округом мощности в объеме 180 кВт.

Старые очистные сооружения села Юсьва были построены 40 лет назад. Их оборудование частично вышло из строя, а здание находилось в аварийном состоянии.

Новые очистные сооружения существенно улучшат экологическую обстановку в Юсьвинском округе. Здесь применены современные технологии, обеспечивающие очистку и обеззараживание стоков до нормативных показателей. Производственный процесс сложный и многоступенчатый. Фактически он автоматизирован. В течение смены работу системы контролирует всего один оператор.

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