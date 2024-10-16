Энергетики завершили работы по программе повышению надежности электроснабжения в 15 городских округах Подмосковья
На территории 15 городских округов Московской области специалисты «Мособлэнерго» завершили работы, запланированные по программе повышения надежности электроснабжения потребителей на 2024 год.
Полностью завершен запланированный до конца года объем работ в городских округах: Воскресенск, Волоколамский, Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Кашира, Коломна, Люберцы, Лыткарино, Ленинский, Мытищи, Павлово-Посадский, Чехов, Щелково, и Электросталь. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличены объемы ремонта кабельных и воздушных линий электропередачи, больше внимания уделено обновлению оборудования подстанций.
В настоящий момент в рамках данной программы выполнено 96,86% всех мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству подстанций и ЛЭП. План-график включает работы на 381 электросетевом объекте; в настоящее время полностью завершены мероприятия на 358 объектах. Капитально отремонтировано 89,3 км кабельно-воздушных линий электропередачи 0,4 — 10 кВ, 108 распределительных и трансформаторных подстанций. Специалисты компании построили и реконструировали 74,1 км линий и 69 трансформаторных подстанций; расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 22 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
Так, в Воскресенске энергетики завершили капитальный ремонт линии, обеспечивающей электроснабжение жителей 55 домов, расположенных на улицах Горького, Островского, Маяковского и Инны Гофф. В ходе работ установлены 54 опоры линии электропередачи, заменены 55 вводов в дома потребителей, и выполнен монтаж 1,2 километров магистрального самонесущего изолированного провода. В частном секторе поселка Мещерское г. о. Чехов установили более мощный силовой трансформатор в ТП-704 для повышения надежности электроснабжения хирургического отделения Чеховской больницы, двух сетевых объектов торговли, трёх многоквартирных и 40 частных домов.
Специалисты «Мособлэнерго» в 2024 году проводят работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 33 городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. Мероприятия по повышению надежности проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном, это жалобы на качество электроснабжения. Задача компании — повышение надежности сетей и снижение аварийности на линиях.