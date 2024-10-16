Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС вышел на номинальный уровень мощности после завершения планового ремонта с элементами модернизации

Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

С 16 октября 2024 г. энергоблок №5 Нововоронежской АЭС работает на 100% мощности (990 МВт) после завершения всех необходимых мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации.

Готовность энергоблока №5 к пуску подтвердил отдел инспекций Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора.

ППР - то ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования, предупреждения его износа, а также для перегрузки топлива в реакторной установке. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

В ходе ППР персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций выполнили все запланированные работы: текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также очистку теплообменных труб конденсаторов химическим и гидромеханическим способами.

Кроме того, специалисты осуществили перегрузку активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменили на свежие. Также они провели комплекс работ по модернизации системы расхолаживания бассейна выдержки и замене пневмоприводной локализующей арматуры.

В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку 3700 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования. Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Нововоронежская АЭС имени В.А. Сидоренко - первая АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). За 60-летний срок работы на НВ АЭС построили и ввели в эксплуатацию семь энергоблоков с ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. «Нововоронежские» энергоблоки тиражируются не только в России, но и за рубежом.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.