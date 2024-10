Проект строительства плавучей шельфовой ВЭС проектной мощностью до 560 МВт получил поддержку правительства Великобритании

Китайская компания Xinjiang Bai Yi Da Construction Investment Co., Ltd. планирует построить завод по производству медных кабелей в Ферганской области Узбекистана. Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с представителями китайской компании Xinjiang Bai Yi Da Construction Investment Co., Ltd. В ходе встречи обсуждались организационные вопросы, касающиеся строительства завода по п...