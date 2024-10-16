Проект строительства плавучей шельфовой ВЭС проектной мощностью до 560 МВт получил поддержку правительства Великобритании

Инвестиционная компания HitecVision объявила о том, что разрабатываемый ею проект строительства плавучей шельфовой ВЭС Green Volt выиграл контракт на последнем аукционе правительства Великобритании по отбору проектов в области возобновляемой энергетики.

ВЭС Green Volt стоимостью £ 2,5 млрд ($ 3,28 млрд) проектной мощностью до 560 МВт будет расположена в 80 км от побережья северо-восточной Шотландии и станет крупнейшей в мире плавучей шельфовой станцией, строительство которой поддерживается государством. Вырабатываемая электроэнергия будет поставляться на близлежащие нефтяные и газовые платформы и в материковую энергосистему. По мнению HitecVision, проект Green Volt станет стимулом для инвестиций в новую портовую инфраструктуру и создание цепочки поставок комплектующих, тем самым помогая ускорить строительство плавучих ВЭС в стране.

Британское правительство заявило, что поддержит в общей сложности 131 проект ветровой, солнечной и приливной генерации суммарной мощностью ≈10 ГВт. На ежегодных аукционах отбираются будущие объекты генерации на базе ВИЭ, и с разработчиками проектов заключаются контракты на поставку электроэнергии по гарантированной государством цене.

Информационно-аналитический ресурс World Energy http://www.world-energy.org