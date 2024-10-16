В аэропорту Ставрополя планируют начать реконструкцию ВПП в 2025 году

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) планируют начать в аэропорту Ставрополя в 2025 году. Это позволит аэропорту не только расширить географию полетов, но и перейти на круглосуточный режим работы, сообщил журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.

"С 2025 года предполагается начало реконструкции ВПП аэропорта города Ставрополя. Это позволит увеличить географию полетов, но и самое главное - перейти на круглосуточный режим работы аэропорта", - сказал он.

Он добавил, что построенный новый терминал аэропорта будет введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. К нему будет прилегать новая привокзальная площадь.

В июле со ссылкой на данные регионального правительства сообщалось о том, что вице-премьер РФ Александр Новак поддержал проект обновления аэродромной инфраструктуры в аэропорту Ставрополя. Правительство РФ рассматривает возможность включения аэропорта в программу реконструкции в рамках нового нацпроекта. Стоимость реконструкции аэродромной инфраструктуры оценивается в 5,7 млрд рублей.

В аэропорту Ставрополя построен новый терминал стоимостью 3,4 млрд рублей. Это современное здание внутренних воздушных линий площадью 5,9 тыс. кв. м. Здесь созданы комфортные условия для пассажиров, предусмотрена новая система обработки багажа и телетрапы. Также установлены новейшие системы навигации, которые существенно снизят зависимость работы аэропорта от погодных условий.