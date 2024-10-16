«Россети Кубань» подготовили к зиме подстанцию «Вознесенская» в Лабинском районе

Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Вознесенская» в Лабинском районе Краснодарского края. Питающий центр обеспечивает электроснабжение семи тысяч бытовых потребителей, административные, медицинские и образовательные учреждения, социально значимые объекты станиц Вознесенская, хуторов Соколихин и Хлебодаровский Лабинского района.

В ходе работ по подготовке энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики заменили отработавшее ресурс оборудование, выполнили ремонт разъединителей, выключателей, трансформаторов, распределительных устройств, покрасили металлические конструкции, провели необходимые противопожарные мероприятия и обновили диспетчерские наименования.

Проведенные технические мероприятия позволят предупредить технологические нарушения и повысить надежность подачи электроэнергии потребителям в период сезонных нагрузок на энергосистему.

Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией три муниципальных образования: Лабинский, Курганинский и Мостовский районы Краснодарского края. В зоне ответственности находятся 7,5 тыс. км воздушных линий электропередачи, 50 подстанций напряжением 35-110 кВ и более 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.