Стартовала программа обучения по организации капремонта общежитий

В ближайшие шесть лет по поручению Президента Российской Федерации в стране планируют капитально отремонтировать порядка 800 студенческих общежитий.

Для этих целей Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вместе с НИУ «МЭИ» и НИУ «МГСУ» разработали стандарт по капремонту и оснащению студенческих общежитий и запустили соответствующий обучающий курс. Программа создана с учетом лучших практик капремонта подведомственных Минобрнауки России бюджетных учреждений. Основной акцент сделан именно на капремонте студенческих общежитий.

В обучении примут участие ректоры, проректоры по соответствующим направлениям работы и сотрудники российских вузов, которые отвечают за капремонт. Всего – более 2 тысяч специалистов. Во время прохождения курса они узнают все об организации капремонта общежитий: как получить финансирование, подготовить документы, смету, провести закупки и многое другое.

Планируется, что в дальнейшем все ответственные за капремонт сотрудники унив​ерситетов будут проходить такие курсы, прежде чем заниматься этой работой.

«Данное обучение поспособствует качественной реализации мероприятий по капитальному ремонту общежитий, что в свою очередь позволит создать современные и комфортные условия для обучающихся», — подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов.

Обучение проводят специалисты Минобрнауки России, НИУ «МЭИ» и НИУ «МГСУ» на базе НИУ «МЭИ». Программа реализуется по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

На капитальный ремонт 800 студенческих общежитий планируют выделить 124,9 млрд рублей из федерального бюджета.​