Энергетики «Россети Урал» приступили к монтажу нового трансформатора на подстанции «Северная» в Орджоникидзевском районе Перми

Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» в рамках реконструкции подстанции 110/6 кВ «Северная» проводят мероприятия по замене двух силовых трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на новые - мощностью 25 МВА. Таким образом, мощность энергообъекта увеличится в полтора раза.

Один трансформатор отечественного производства уже установлен на штатном месте и включен в работу, второй - еще монтируется. Кроме того, на подстанции будут установлены два новых элегазовых выключателя 110 кВ, а также устройства релейной защиты и автоматики.

Всего на реконструкцию подстанции 110/6 кВ «Северная» будет направлено более 400 млн рублей.

Подстанция 110/6 кВ «Северная» является питающим центром для социальных и бытовых потребителей Орджоникидзевского района Перми, а также ПАО «НПО «Искра»», производящего изделия и агрегаты для авиационных и космических программ Российской Федерации, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности страны.