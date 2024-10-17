Федор Опадчий: при сохранении текущей динамики потребления в ближайшие годы список территорий, где во избежание дефицита потребуется строительство генерации, может расшириться

17 окт. 2024, 17:00:15
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Источник:
АО СО ЕЭС
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В Сочи на ежегодной Всероссийской тарифной конференции, организованной ФАС России, Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий выступил с докладом о магистральных направлениях развития энергосистемы России до 2042 года.

В ходе пленарного заседания глава Системного оператора проанализировал ключевые показатели работы энергосистемы, в том числе динамику потребления электроэнергии и мощности.

Он отметил, что в 2023 году энергопотребление выросло на 1,4% по отношению к уровню 2022 года. За девять месяцев текущего года этот показатель увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (без учета дополнительного дня високосного года).

Максимум потребления мощности в ЕЭС России в минувший осенне-зимний период составил 168,7 ГВт. Это на 3,5 ГВт превзошло показатели предыдущего отопительного сезона.

Федор Опадчий подчеркнул, что по территории страны энергопотребление растет неравномерно. В ряде регионов средний по ЕЭС России показатель роста существенно превышен. К числу лидеров по росту энергопотребления в 2024 году Федор Опадчий отнес Республику Ингушетия, где спрос на электроэнергию с начала года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 42 %, Республику Марий Эл – на 13% и Кабардино-Балкарскую Республику – на 10,1%.

Отдельно он подчеркнул, что интенсивный рост потребления электроэнергии наблюдается и в энергорайонах, характеризующихся перспективным дефицитом мощности. Так, в Иркутской области потребление электроэнергии в текущем году выросло на 8,9%, Республике Бурятия – на 8,6%, Республике Саха (Якутия) – на 7,8%, Забайкальском крае – на 7,5%, Республике Дагестан – на 7,1%, Амурской области – на 7%, Москве и Московской области – на 6,1%.  

«Практически по всей территории страны мы видим увеличение потребления мелкомоторной нагрузкой и населением. На Юге это во многом связано с развитием туризма и использованием климатической техники, в Сибири – с бурным развитием майнинга и переходом на электроотопление, стимулируемых низкими тарифами на электроэнергию, на Дальнем Востоке – с ускоренным экономическим ростом в связи с разворотом на Восток. В целом при сохранении сегодняшних темпов роста потребления в ближайшие годы количество территорий, где во избежание дефицита потребуется строительство генерации, может увеличиться», – уточнил Федор Опадчий.

Глава Системного оператора перечислил территории технологически необходимой генерации, где по состоянию на сегодняшний день спрогнозирован перспективный дефицит электроэнергии и мощности, – Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юго-западная часть ОЭС Юга, Москва, а также рассказал об уже принятых и готовящихся решениях по строительству новой генерации.

Он обратил внимание на существенную разницу между действующей ценой на электроэнергию для потребителей и ценой, складывающейся по итогам конкурсных отборов на строительство новой генерации.

«Одноставочная цена электроэнергии по итогам последнего отбора проектов генерации в Сибири составила порядка 18 рублей за киловатт-час. А, например, действующие тарифы, начинающиеся от 99 копеек, с одной стороны, стимулируют рост энергопотребления, в том числе вследствие перехода на электрическое отопление и развитие майнинга, а с другой – значительно увеличивают финансовую нагрузку на других потребителей, не создавая источников финансирования для строительства новой генерации и решения проблемы покрытия растущего спроса на электроэнергию», – отметил Федор Опадчий.

С учетом длительного инвестиционного цикла строительства новой генерации необходимо уже сегодня принимать дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения.

«В первую очередь речь идет о повышении надежности работы оборудования электрических станций. Особенно это актуально для юго-восточной части Сибири, где уже ближайшей зимой нам потребуется полный состав генерации для покрытия спроса. Во-вторых, необходимо развивать механизмы управления спросом, стимулирующие снижение потребления в пиковые часы суток. Введение дифференцированных тарифов поможет оптимизировать сверхнормативное потребление, в том числе «серый» майнинг, имеющий «плоский» график нагрузки. В дополнение к этому также целесообразно совершенствовать применение зональных тарифов, с тем чтобы снижать пиковые нагрузки на энергосистему», – подчеркнул Федор Опадчий.

В заключение он отметил, что в проекте Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, разработанной Системным оператором, планируется масштабное строительство новых генерирующих мощностей в объеме 91 ГВт.

На конференции, которая проходит 15–17 октября, обсуждаются принципы и инструменты тарифного регулирования, вопросы совершенствования законодательства в этой области, подходы к обучению и повышению квалификации профильных кадров. Отдельное внимание посвящено созданию сервиса по тарифному регулированию на цифровой платформе «ГосТех», организации межотраслевого взаимодействия, обеспечению технологического суверенитета. В мероприятии принимают участие главы субъектов РФ, руководители и специалисты федеральных и региональных органов исполнительной власти, регулируемых организаций, эксперты по вопросам тарифного и антимонопольного регулирования.

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