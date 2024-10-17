Специалисты «Белгородэнерго», «Нижновэнерго» и «Удмуртэнерго» обеспечили подачу электроэнергии в новые жилые объекты

Белгородские энергетики подключили новый жилой квартал расположен в микрорайоне Центральный поселка Северный. Для выдачи 300 кВт мощности энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими каналами связи и передачи данных, проложили порядка километра кабельных линий электропередачи. Энергообъекты построены с использованием современной российской электротехники и материалов, — сообщает телеграм-канал «Информбюро» https://t.me/informationbureau/9868

Состоять квартал будет из восьми домов переменной этажности, оборудованных лифтами. Во дворе - детский сад, в ста метрах от жилого квартала строится современная школа на 1500 мест. Электроснабжение квартала осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервным.

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