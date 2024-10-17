Автобусный парк на Днепропетровской улице реконструируют за 330 млн рублей
17 окт. 2024, 13:44:37
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Административно-бытовой корпус автобусного парка № 1 на Днепропетровской улице реконструируют в Санкт-Петербурге за 330 млн рублей, следует из конкурса, опубликованного на сайте госзакупок.
ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика на проведение работ. В проекте контракта указано, что их должны осуществить в два этапа. Первый определен на срок по 31 декабря текущего года, второй — до конца 2025-го.
Исполнитель должен будет демонтировать конструкции, установить молниезащиту и комбинированный заземлитель административного здания. В здании также должны ввести системы радиофикации, оповещения, электроснабжения, автоматической противопожарной защиты и другие.
Правительство профинансирует реализацию приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и поддержит перевозки по Севморпути
17 окт. 2024, 17:30:15
На реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, а также на субсидирование перевозок по Северному морскому пути будет направлено более 14,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Из общей суммы свыше 14 млрд рублей пойдёт на запуск приоритетных проектов, включая реализ...
Правительство увеличило объёмы поддержки программы «Фабрика проектного финансирования»
17 окт. 2024, 15:30:00
Правительство продолжает поддержку инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики. По поручению Президента принято решение увеличить размер господдержки программы «Фабрика проектного финансирования». Постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, с 500 млрд до 600 млрд рублей увеличивается размер участия го...
Марат Хуснуллин дал старт движению по ряду участков автодорог в Московской и Свердловской областях, ДНР и ЛНР
17 окт. 2024, 14:00:00
В преддверии Дня работников дорожного хозяйства состоялось торжественное открытие участков автомобильных дорог в Московской и Свердловской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. «Благодаря системной поддержке Президента, совместной работе Правительства и регионов, опережающему финансированию развития инфраструктуры за после...
Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литийионных батарей
17 окт. 2024, 12:30:03
Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Пасека» (входит в группу компаний «ГАСКАР», запустила производство литийионных аккумуляторных батарей для беспилотных летательных аппаратов в индустриальном парке «Руднево». Инвестиции в проект превысили 200 миллионов рублей, создано более 100 новых рабочих мест, сообщил заместитель Мэра Москвы в Прав...
Старт основному циклу строительства Ленского моста дали в Якутии
17 окт. 2024, 11:15:00
Старт основному циклу строительства Ленского моста дали в Якутии в четверг, 17 октября. На левом берегу реки Лены в районе села Старая Табага залили первую буронабивную сваю под опору масштабного инженерного сооружения. «Сегодня начали устанавливать буронабивные сваи под опору Ленского моста на левом берегу. Такие же работы пройдут на правом берегу. Развернута вся строительная техника,...
Китайский инвестор организует на ТОР «Приморье» производство стройматериалов
17 окт. 2024, 10:15:00
Международная инвестиционно-промышленная группа компаний «Русский Восточный Дракон» в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» построит производственный комплекс по выпуску 20 тыс. тонн пластиковых труб, 50 тыс. алюминиевых дверей, 80 тыс. кв. м окон и 100 тыс. кв. м стеклянных навесных фасадов в год. Предприятие панируется ввести в работу в конце...
За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро
17 окт. 2024, 09:45:00
Развитие транспортной инфраструктуры является крупнейшим разделом Адресной инвестиционной программы как по объему затрачиваемых средств, так и по ожидаемым результатам. В 2025–2027 годах планируется ввести в эксплуатацию 28,4 километра линий, 12 станций и два электродепо Московского метрополитена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Продолжим стро...
В Данилове Ярославской области создана ремонтная база для современных электропоездов и рельсовых автобусов
16 окт. 2024, 18:00:00
Компания «РЖД» расширила производственные мощности ремонтного предприятия Северной железной дороги, которое работает в Данилове Ярославской области. Моторвагонное депо Данилов на 30% увеличило объемы работы в январе – сентябре 2024 года: отремонтировано более 60 секций электропоездов. На предприятии имеются производственные корпуса, вагономоечный комплекс, цех окраски вагонов, сп...
Стартовала программа обучения по организации капремонта общежитий
16 окт. 2024, 17:00:00
В ближайшие шесть лет по поручению Президента Российской Федерации в стране планируют капитально отремонтировать порядка 800 студенческих общежитий. Для этих целей Министерство науки и высшего образования Российской Федерации вместе с НИУ «МЭИ» и НИУ «МГСУ» разработали стандарт по капремонту и оснащению студенческих общежитий и запустили соответствующий обучающ...
В аэропорту Ставрополя планируют начать реконструкцию ВПП в 2025 году
16 окт. 2024, 16:30:00
Реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) планируют начать в аэропорту Ставрополя в 2025 году. Это позволит аэропорту не только расширить географию полетов, но и перейти на круглосуточный режим работы, сообщил журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа. "С 2025 года предполагается начало реконструкции ВПП аэропорта города Ставрополя. Это позволит увели...
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции первого объекта Дальневосточной железной дороги в рамках III этапа модернизации Восточного Полигона
16 окт. 2024, 12:30:00
Эксперты Учреждения выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство второго главного пути на перегоне Мони – Апкан Дальневосточной железной дороги. Объект реализуется в рамках инвестиционной программы «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и п...
Атомный ледокол «Чукотка» спустят на воду в конце октября
16 окт. 2024, 12:15:14
Корабелы Балтийского завода "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола "Чукотка" и готовят судно к спуску на воду, который состоится в конце октября. Об этом Sudostroenie.info сообщили 16 октября в пресс-службе корпорации. Как отмечают в ОСК, корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали...
Москва переходит к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры
15 окт. 2024, 18:00:05
Москва активно реализует масштабные градостроительные проекты, требующие больших коммунальных мощностей. Для обеспечения развивающихся территорий необходимыми ресурсами важно переходить к опережающему механизму развития коммунальной инфраструктуры, сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Всероссийской тарифной конференц...
ТМХ построит для Новосибирского метрополитена в 2025 году четыре пятивагонных поезда
15 окт. 2024, 16:45:20
ТМХ осуществит в 4 квартале 2025 года поставку Новосибирскому метрополитену четырех поездов модели 81-725/726/727. Каждый поезд будет состоять из пяти вагонов (одного немоторного и 4 моторных – по 2 головных и промежуточных). Два договора на поставку поездов метро заключены 11 октября 2024 г. Они предусматривают, что три из четырех поездов поступят в новосибирское метро на услов...
В четырех населенных пунктах на автодороге «Петрозаводск – Суоярви» установили линии освещения
15 окт. 2024, 16:15:20
Провести работы помог президентский нацпроект «Безопасные качественные дороги», реализация которого в регионе проводится под руководством Главы Карелии Артура Парфенчикова. Ранее линий на этих участках региональной трассы не было. Светлее стало в Кутижме, Виллагоре, Метчелице, Хаутавааре. Здесь установили порядка 6 км линий наружного освещения. Улучшение инфраструктуры позволяет обе...
Собянин: комплекс зданий Национального космического центра введут в 2025 году
15 окт. 2024, 15:00:03
23,9 млрд руб. планируется направить из бюджета города на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов в следующем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуа...
В Петрозаводске начинается строительство крупного технопарка
15 окт. 2024, 14:15:00
В Госкомитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору поступило извещение о начале работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г.Петрозаводске» 1 этап». Строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске в районе Суложгорского...
На Троицком мосту обновят трамвайные пути и асфальт за 411 млн рублей
14 окт. 2024, 15:30:14
На обновление асфальтобетонного покрытия и трамвайных путей на Троицком мосту в Санкт-Петербурге потратят 411 млн рублей. Закупка для поиска подрядчика опубликована 10 октября. Заказчик работ — ГБУ «Мостотрест». В проекте контракта не уточняется, в какой период исполнитель должен приступить к замене покрытия дороги. Однако указано, что первый этап исполнения договора определен...
В Вологодской области открыт расширенный до четырех полос участок трассы А-114
14 окт. 2024, 15:15:15
Речь идет о реконструированном отрезке с 14-го по 35-й км, работы на котором начались в 2020 году. Расширенный с двух до четырех полос движения участок расположен между населенными пунктами Лесково и Стризнево. Напомним, что в виду высокой загруженности автодороги А-114 на участке Вологда – Череповец в регионе поэтапно реализуется масштабный проект по расширению магистрали. Так, до 2020 г...
Участок ВСМ от Зеленограда до Обухово начнут строить до конца 2024 года
14 окт. 2024, 14:30:14
Строительство концессионного участка первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург от Зеленограда до Обухово начнётся до конца 2024 года. Об этом 11 октября в ходе выступления на Общероссийском форуме стратегов заявил генеральный директор ООО "ВСМ Две столицы" Олег Тони. "Практически в конце этого года мы должны приступить уже к...