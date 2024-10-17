Автобусный парк на Днепропетровской улице реконструируют за 330 млн рублей

Административно-бытовой корпус автобусного парка № 1 на Днепропетровской улице реконструируют в Санкт-Петербурге за 330 млн рублей, следует из конкурса, опубликованного на сайте госзакупок.

ГУП «Пассажиравтотранс» ищет подрядчика на проведение работ. В проекте контракта указано, что их должны осуществить в два этапа. Первый определен на срок по 31 декабря текущего года, второй — до конца 2025-го.

Исполнитель должен будет демонтировать конструкции, установить молниезащиту и комбинированный заземлитель административного здания. В здании также должны ввести системы радиофикации, оповещения, электроснабжения, автоматической противопожарной защиты и другие.