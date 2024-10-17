Поставки электроэнергии из России помогли восстановить энергоснабжение в западной части Абхазии

Переток электроэнергии из России обеспечен в обесточенные из-за аварии на ЛЭП западные районы Республики Абхазия.

Об этом 17 октября 2024 г. сообщила пресс-служба абхазского Черноморэнерго.

Снова ВЛ-220 Очамчыра

Вечером 16 октября 2024 г. большая часть Абхазии осталась без электроснабжения из-за аварии на ЛЭП в Очамчирском районе республики.

Поставки электроэнергии в обесточенные районы были обеспечены со стороны России.



По сообщению Черноморэнерго:

по просьбе абхазской стороны электроснабжение столицы Абхазии г. Сухум и курортных городов, расположенных в западной части республики - Нового Афона, Гудауты, Гагры и Пицунды восстановлено за счет поставок электроэнергии из России,

для поддержания нормального функционирования системы до полного восстановления энергоснабжения получен переток электроэнергии из России,

подача электричества в обесточенные из-за аварии районы возобновлена.



Причиной сбоя стало аварийное отключение ВЛ-220 Очамчыра. Черноморэнерго уточнило, что обрыв высоковольтного провода произошел в Очамчирском районе на участке протяженностью 400 м. На место происшествия направлена ремонтная бригада и спецтехника, работы будут вестись до полного устранения аварии.



Напомним, что ВЛ-220 Очамчыра отключалась в июне 2024 г. Линия была повреждена из-за удара молнии во время сильного дождя, что привело к обесточиванию подстанций Сухум-1 и Сухум-2, центральной и западной части Сухумского района, а также Гагрский и Гудаутский районы. Также было прекращено водоснабжение центральной части г. Сухум из-за отсутствия электричества на насосных станциях.

Энергетические проблемы Абхазии

Дефицит электроэнергии и изношенность сетей являются хронической проблемой Абхазии. Под данным на конец 2023 г. дефицит составлял 1 млрд кВт∙ч, который в т.ч. покрывается российскими поставками. Низкие тарифы на электроэнергию привлекли в республику майнеров, что стимулировало рост потребления электроэнергии. При этом вопросы обновления генерирующих мощностей и снижения технических потерь решены не были.



С ноября 2021 г. в республике действует график веерных отключений в период пиковых нагрузок, постоянно происходят аварии на высоковольтных линиях. По просьбе правительства республики Россия обеспечивает электричеством столицу и всю западную часть Абхазии, тогда как восточная часть получает электроэнергию от ИнгурГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии. Ингури ГЭС является единственным источником электроэнергии для Абхазии, ее установленная мощность составляет 1300 МВт. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище - в Грузии, в связи с чем стороны эксплуатируют ее совместно и договорились о распределении выработки электроэнергии в пропорции 60% (Грузия) на 40% (Абхазия). Однако с 2016 г. Абхазия забирала уже 57% электроэнергии (каждый год с ноября по февраль вся выработка Ингури ГЭС полностью потребляется Абхазией), что вызывало недовольство Грузии.



С выработкой Ингурской ГЭС также возникают сложности как из-за маловодья, так и из-за технических проблем. В июле 2024 г. авария на ИнгурГЭС обесточила восточные районы Абхазии и часть г. Сухум. На ИнгурГЭС произошло отключение трансформатора, были обесточены воздушные линии Шешелети-1 и Шешелети-2.



Напомним, что осенью и зимой 2024 г. российская сторона поставляет электроэнергию в Абхазию уже не в качестве помощи, а по рыночной цене.

С 1 сентября 2024 г. Россия приостановила обеспечение соцвыплат и перевела поставки электроэнергии в коммерческий режим. Речь не только о прекращении фактического субсидирования местных майнеров, а о позиции властей республики. Абхазия не ратифицировала соглашение о признании судебных и арбитражных решений по экономическим спорам, не обеспечила принятия соглашения об инвестиционных проектах и не отменила ограничения для российского бизнеса на рынке недвижимости. С того момента дело сдвинулось с мертвой точки - в конце сентября парламент Абхазии ратифицировали соглашение с Россией о признании и исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам.