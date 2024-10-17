«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 5 населенных пунктов в тихорецком энергорайоне

В Тихорецком филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили ремонт подстанции 35 кВ «Новопластуновская» в Павловском районе Краснодарского края. Объект обеспечивает электроэнергией школы, детские сады в станице Новопластуновской, а также бытовых потребителей хуторов Новый Урал, Междуреченский, Балчанский и Димитров.

Энергетики выполнили ремонт силовых трансформаторов, высоковольтных масляных выключателей, разъединителей, высокочастотных заградителей, конденсаторов связи и другого подстанционного оборудования. Провели противопожарные мероприятия, покрасили металлические конструкции и обновили диспетчерские наименования.

Всего в рамках ремонтной программы с начала текущего года специалисты Тихорецких электрических сетей выполнили ремонт 51 высоковольтного питающего центра. Мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения жителей, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Тихорецкий филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований: Павловский, Новопокровский, Белоглинский, Крыловский и Тихорецкий районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала более 1 410 км воздушных линий электропередачи, 13 подстанций напряжением 110 кВ, 50 подстанции напряжением 35 кВ и 2 555 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.