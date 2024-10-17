«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения 5 населенных пунктов в тихорецком энергорайоне

17 окт. 2024, 15:00:00
430
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

В Тихорецком филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили ремонт подстанции 35 кВ «Новопластуновская» в Павловском районе Краснодарского края. Объект обеспечивает электроэнергией школы, детские сады в станице Новопластуновской, а также бытовых потребителей хуторов Новый Урал, Междуреченский, Балчанский и Димитров.

Энергетики выполнили ремонт силовых трансформаторов, высоковольтных масляных выключателей, разъединителей, высокочастотных заградителей, конденсаторов связи и другого подстанционного оборудования. Провели противопожарные мероприятия, покрасили металлические конструкции и обновили диспетчерские наименования.

Всего в рамках ремонтной программы с начала текущего года специалисты Тихорецких электрических сетей выполнили ремонт 51 высоковольтного питающего центра. Мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения жителей, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Тихорецкий филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований: Павловский, Новопокровский, Белоглинский, Крыловский и Тихорецкий районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала более 1 410 км воздушных линий электропередачи, 13 подстанций напряжением 110 кВ, 50 подстанции напряжением 35 кВ и 2 555 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
«Россети Московский регион» обновили распределительные сети 75 населенных пунктов Можайского городского округа
17 окт. 2024, 17:15:15
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. в 75 населенных пунктах Можайского городского округа обновил распределительные сети (0,4; 6-10 кВ). Специалисты Можайского РЭС западного филиала компании выполнили капитальный ремонт 65 трансформаторных подстанци...
Специалисты «Белгородэнерго», «Нижновэнерго» и «Удмуртэнерго» обеспечили подачу электроэнергии в новые жилые объекты
17 окт. 2024, 16:30:18
Белгородские энергетики подключили новый жилой квартал расположен в микрорайоне Центральный поселка Северный. Для выдачи 300 кВт мощности энергетики установили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими каналами связи и передачи данных, проложили порядка километра кабельных линий электропередачи. Энергообъекты построены с использованием современной российской электротехники и ма...
Компания:
МРСК Центра
«Россети» приступили к реконструкции основного центра электроснабжения восточных районов Алтая
17 окт. 2024, 16:15:18
«Россети» приступили к модернизации подстанции 220 кВ «Троицкая». Проект стоимостью свыше 300 млн рублей повысит надежность электроснабжения населенных пунктов и предприятий на востоке Алтайского края. Среди них – пищевая промышленность, включая одно из крупнейших крупяных производств России, механический завод, а также объекты газотранспортной инфраструктуры..&n...
«Россети Ленэнерго» смонтировали почти 300 км современного самонесущего изолированного провода с начала года
17 окт. 2024, 16:00:18
За девять месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 298,3 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 10-0,4 кВ. Работы с опережением графика проводились в более чем 16 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей двух регионов, в том числе в населенных пунктах: Рощино, Бере...
Энергетики «Россети Урал» приступили к монтажу нового трансформатора на подстанции «Северная» в Орджоникидзевском районе Перми
17 окт. 2024, 12:45:22
Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» в рамках реконструкции подстанции 110/6 кВ «Северная» проводят мероприятия по замене двух силовых трансформаторов мощностью 16 МВА каждый на новые - мощностью 25 МВА. Таким образом, мощность энергообъекта увеличится в полтора раза. Один трансформатор отечественного производ...
«Россети Кубань» завершили капитальный ремонт ЛЭП в поселке Головинка г. Сочи
17 окт. 2024, 12:00:00
Энергетики Сочинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в поселке Головинка Лазаревского района города Сочи. Общая протяженность ЛЭП составляет порядка 2 км. Комплексное техническое переоснащение энергообъекта позволит повысить качество и надежность электроснабжения тысячи жителей села у черноморского побережья....
Филиал ПАО «Россети» завершил монтаж опор на ключевых линиях электропередачи Архангельской области
17 окт. 2024, 11:30:00
Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада заменил ряд опор ЛЭП 220 кВ в Архангельской области. Линии электропередачи, на которых были проведены работы, участвуют в электроснабжении потребителей Архангельской и Вологодской областей, а также в транзите электроэнергии из энергосистемы Республики Коми. Необходимость замены опор была выявлена в ходе планового обследования ЛЭП с примене...
Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС вышел на номинальный уровень мощности после завершения планового ремонта с элементами модернизации
16 окт. 2024, 17:45:11
Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.  С 16 октября 2024 г. энергоблок №5 Нововоронежской АЭС работает на 100% мощности (990 МВт) после завершения всех необходимых мероприятий в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации.  Готов...
Энергетики Пермского филиала «Россети Урал» поддержали важный экологический проект в Коми-округе
16 окт. 2024, 14:45:21
Специалисты Северных электрических сетей филиал «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение новых очистных сооружений, построенных в селе Юсьва. Энергетики установили в зоне электрических нагрузок две трансформаторные подстанции, оснащенные трансформаторами мощностью 160 кВА, смонтировали более километра воздушных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ. Эти и другие проведенные меропр...
Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу подстанции 110 кВ для электроснабжения самого крупного дата-центра «Яндекса»
16 окт. 2024, 14:00:16
Специалисты Филиала Системного оператора «Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей» (Смоленское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу подстанции (ПС) 110 кВ Яндекс Калуга. Ввод энергообъекта позволил осуществить технологическое присоединение к...
«Россети Кубань» подготовили к зиме подстанцию «Вознесенская» в Лабинском районе
16 окт. 2024, 13:45:16
 Специалисты Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Вознесенская» в Лабинском районе Краснодарского края. Питающий центр обеспечивает электроснабжение семи тысяч бытовых потребителей, административные, медицинские и образовательные учреждения, социально значимые объекты станиц Вознесенская, хуторов Со...
Энергетики завершили работы по программе повышению надежности электроснабжения в 15 городских округах Подмосковья
16 окт. 2024, 13:30:16
На территории 15 городских округов Московской области специалисты «Мособлэнерго» завершили работы, запланированные по программе повышения надежности электроснабжения потребителей на 2024 год. Полностью завершен запланированный до конца года объем работ в городских округах: Воскресенск, Волоколамский, Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Кашира, Коломна,...
«Россети Юг» в 2024 году увеличили на 15% расходы на подготовку электросетевого комплекса к отопительному сезону
16 окт. 2024, 11:45:05
Компания «Россети Юг» в 2024 году увеличила финансирование ремонтной программы в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду (ОЗП) на 15% по сравнению с прошлым годом – до 2,4 млрд рублей. На 1 октября текущего года выполнение программы практически завершено, но работы по повышению надёжности электроснабжения потребителей Астраханской, Волгоградской, Рост...
Энергетики «Пензаэнерго» исполнили более 30 договоров техприсоединения устройств уличного освещения
16 окт. 2024, 11:30:05
За 9 месяцев 2024 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» исполнили 33 договора по подключению к сети объектов искусственного освещения. Общая выданная мощность составила 670 кВт. Электроэнергией обеспечены участки автомобильных дорог, проходящих как в населенных пунктах, так и за их пределами в 9 районах области. Так, в июне пензенские энергети...
«Россети Московский регион» обеспечили мощностью строительную площадку, где ведется расширение трассы М-9
16 окт. 2024, 10:45:12
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории городского округа Шаховская обеспечили мощностью строительную площадку, где ведутся работы по расширению участка трассы М-9 «Балтия». На строительной площадке вблизи деревни Городково расположены бытовой городок для персонала, склад строительных материалов, тех...
Энергетики «Россети Сибирь» ввели в работу подстанцию 110 кВ «Веселая гора» в Емельяновском районе
15 окт. 2024, 17:44:45
Филиал «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» завершил мероприятия по вводу в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Веселая гора» в Емельяновском районе. Несколько лет брошенный объект находился без нормального обслуживания и не функционировал. Администрация Емельяновского района передала подстанцию ПАО «Россети Сибирь» по договору аренды. Энергетики в с...
Загорская ГАЭС модернизирует систему возбуждения гидрогенераторов
15 окт. 2024, 17:30:00
На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») реализуется масштабный проект по модернизации тиристорной системы возбуждения гидрогенераторов в части замены микропроцессорных электрических защит. Работы выполняются в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро. Система возбуждения гидроагрегата отвечает за подачу тока в обмотку ротора генератора, поддерживает и...
Специалисты «Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 4000 человек в городском округе Солнечногорск
15 окт. 2024, 16:30:20
Сотрудники «Северных электрических сетей» - филиала «Россети Московский регион» завершили реконструкцию трансформаторных подстанций на территории четырех деревень городского округа Солнечногорск – Горетовка, Белавино, Задорино и Радумля, где проживают более 4000 жителей. В ходе реконструкции трансформаторы мощностью 160 кВА заменены на трансформаторы мощностью 630 кВА...
«Россети Московский регион» обеспечили мощностью производственно-складской комплекс на востоке Подмосковья
15 окт. 2024, 15:45:20
Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» обеспечили мощностью производственно-складской комплекс компании СВС «Транссервис», который располагается на территории ЗАО «Ногинское» Богородского городского округа. Для выдачи заявителю мощности в размере 150 кВт энергетики Ногинского района электрических сетей филиала «Восточные электрически...
Опыт АО «Сетевая компания» по внедрению методов работ под напряжением масштабируют на российские регионы и страны ближнего зарубежья
15 окт. 2024, 15:30:15
Метод работ под напряжением советские электроэнергетики использовали с середины прошлого века, но в связи с социально-экономическими переменами в стране технология долгие годы оставалась невостребованной. Сохранялись только отдельные бригады, работавшие под напряжением 500 кВ, в том числе в филиале АО «Сетевая компания» — Казанские электрические сети. Генеральный директор АО &laq...