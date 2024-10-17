«Россети Московский регион» обновили распределительные сети 75 населенных пунктов Можайского городского округа

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. в 75 населенных пунктах Можайского городского округа обновил распределительные сети (0,4; 6-10 кВ).

Специалисты Можайского РЭС западного филиала компании выполнили капитальный ремонт 65 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в существующих трансформаторных подстанциях заменили 84 трансформатора на более мощные. Смонтировали и ввели в эксплуатацию 32 новые трансформаторные подстанции. Помимо этого на участках воздушных линий 0,4; 6-10 кВ кВ энергетики заменили более 28 километров алюминиевого провода на современный и долговечный – самонесущий изолированный провод. На участке сети кабельных линий распредсети заменили порядка 3,5 км провода.

Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание комплексу мероприятий, которые направлены на своевременное техническое обновление электросетевого комплекса, что позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей.