Индустриальный парк «ЮТК» разместится на территории бывшего Копейского ремонтно-механического завода

Управленческая команда Челябинской области защитила проект создания нового индустриального парка «Южноуральская Технологическая Компания» («ЮТК»). Финальная часть образовательной программы Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры» состоялась на полях Международного форума-выставки «InRussia» в Минводах.

В ходе мероприятия также прошла церемония подписания соглашения между региональным Минпромом и руководством компании о реализации проекта по созданию индустриального парка «ЮТК» на территории Челябинской области.

Индустриальный парк «Южноуральская технологическая компания» разместится на территории бывшего Копейского ремонтно-механического завода. Главной специализацией новой площадки станет металлообработка и логистика. Здесь уже имеются необходимые объекты инженерной инфраструктуры, кроме того, транспортную доступность гарантируют собственная железнодорожная ветка и близкое расположение челябинского аэропорта. На территории создаваемого парка уже осуществляют свою деятельность 6 потенциальных резидентов, а до 2030 года их количество планируется увеличить до 15.

После защиты проекта в рамках программы «Лидеры развития инфраструктуры» руководство «ЮТК» будет заниматься включением площадки в Реестр Минпромторга России для доступа к мерам господдержки - субсидиям и налоговым льготам как федерального, так и регионального уровней.

Отметим, что по количеству уже созданных индустриальных парков Челябинская область занимает шестое место в России. В регионе действует 12 промышленных площадок, резидентами которых являются 53 предприятия. В 2023 году они обеспечили рабочими местами более 13 тысяч человек.