Компания NKT запускает испытательную систему для самого протяжённого в мире сверхпроводящего силового кабеля
Плюс
18 окт. 2024, 18:00:00
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Поворотом выключателя было подано электропитание через систему тестирования сверхпроводящего силового кабеля в рамках разработки 110-кВ линии SuperLink – самого длинного в мире сверхпроводящего силового кабеля. Этот важный этап был достигнут благодаря инновационному процессу разработки, непрерывному тестированию и тесному сотрудничеству между владельцем проекта Stadtwerke Münch...
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Компания Ampacet предлагает не распространяющие горение маточные смеси с низким содержанием галогенов и не содержащие галогенов
Плюс
18 окт. 2024, 09:00:00
Компания Ampacet, мировой лидер в области разработки и производства маточных смесей, представила два продукта под названиями Halolite 527 и Halofree 533 - не распространяющие горение маточные смеси с низким содержанием галогенов и не содержащие галогенов, которые соответствуют международным стандартам IEC 61249-2-21 и EN 50642, регулирующим максимальное содержание галогенов и сурьмы. К электроо...
Компания Taihan заключила сделку на 840 миллиардов южнокорейских вон в Сингапуре
Плюс
17 окт. 2024, 09:00:11
Стремясь усилить свои конкурентные позиции на международном рынке, компания Taihan Cable & Solution побила рекорд в области контрактов на создание энергосистем сверхвысокого напряжения. Южнокорейская кабельная компания публично объявила о заключении двух контрактов на общую сумму 840 миллиардов южнокорейских вон (622 миллиона долларов США) с компанией SP PowerAssets Limited – государс...
Повышение огнестойкости полимера без ущерба для его механических свойств
Плюс
16 окт. 2024, 09:00:00
Компания Delta Tecnic предлагает кабельному рынку маточную смесь, которая содержит меньшее количество технического углерода в сочетании с добавками ультрафиолетовых фильтров для защиты полимера. Спрос на материалы с высокой огнестойкостью привёл к использованию безгалогенных, не распространяющих горение компаундов (HFFR), особенно в кабелях, предназначенных для эксплуатации вне помещений. Ко...
Высокотемпературные печи компании WTM, используемые при производстве кабелей специального назначения
Плюс
15 окт. 2024, 09:00:00
Итальянская компания WTM Srl разрабатывает и предлагает широкий спектр печей для запекания, предназначенных для использования при производстве кабелей и проводов специального назначения. Высокотемпературная линия запекания компании WTM, основанная на комбинированной технологии нагрева, предназначена для завершения процесса производства кабелей, требующих полимеризации слоев изоляции и разработа...
Автоматическое сдвоенное намоточное приёмное устройство с функцией укладки кабельных катушек на поддоны
Плюс
14 окт. 2024, 09:00:00
Полностью автоматическое сдвоенное намоточное приёмное устройство VA-P-400-2 от немецкого производителя оборудования, компании Kurre Systems, предназначено для намотки готовых к продаже катушек с кабелем непосредственно на экструзионной линии и последующей укладки их на поддоны. В текущей версии этого устройства магазин с пустыми катушками вмещает шесть катушек диаметром 400 мм, обеспечивая беспер...
Компании SETIC и POURTIER выходят на новый уровень с новыми машинами и услугами
Плюс
11 окт. 2024, 09:00:00
Компании SETIC и POURTIER, известные разработчики и производители современного высокотехнологичного оборудования для кабельной промышленности, представили новые станки на состоявшейся в сентябре выставке Wire China 2024 совместно со своими партнёрами C2S и Bow Technology. Компания SETIC является ведущим производителем кабельного оборудования, предназначенного для производства кабелей специальн...
Сочетание методов вихревых токов и ультразвуковой технологии
Плюс
10 окт. 2024, 09:00:00
С 1988 года компания Controle Mesure Systemes (CMS) со штаб-квартирой во Франции разрабатывает и предлагает решения по проверке и контролю с использованием вихретоковых и ультразвуковых технологий для рынка неразрушающих средств тестирования. Среди производимых компанией систем предлагается испытательный стенд, в котором интегрированы оба метода тестирования – метод вихревых токов и ультр...
Энергетические цепи компании Igus повышают эффективность работы автономного робота для гостиничного бизнеса
Плюс
09 окт. 2024, 09:00:00
Пластмассовые энергетические цепи серии E2.10 были поставлены компанией Igus как часть автономного робота под названием JEEVES от компании Robotise Technologies (Германия), который способен автономно ориентироваться в окружающей обстановке и производить замену до 300 гостиничных мини-баров. Изготовленные из высококачественных пластиков кабелепроводы e-chain компании Igus являются чрезвычайно ва...
Компания Nexans инвестирует 15 миллионов евро в расширение производства кабелей с низким углеродным следом
Плюс
08 окт. 2024, 09:00:00
Компания Nexans, ключевой игрок в энергетическом переходе, объявила о своих планах инвестировать 15 миллионов евро в производственное предприятие в городе Бург-ан-Брес (Bourg-en-Bresse), регион Овернь-Рона-Альпы (Auvergne-Rhône-Alpes), восточно-центральная Франция. Инвестиции позволят увеличить производственные мощности завода, выпускающего кабели среднего напряжения, и окажут поддержку опер...
Повышение стандартов безопасности с запуском нового кабельного решения от компании RR Kabel
Плюс
07 окт. 2024, 10:45:02
Производитель проводов и кабелей, ведущая индийская компания RR Kabel Ltd., выпустила новый кабельный продукт Firex LS0H-EBXL, обладающий низким дымовыделением, не содержащий галогенов, с изоляцией из компаунда, сшитого с использованием электронно-лучевой технологии, который способен выдерживать температуру до 900°C и обеспечивает повышенную электрическую безопасность. Продукт был представл...
Компания Ampacet дополняет линейку ELTech маточными смесями для волоконно-оптических кабелей
Плюс
04 окт. 2024, 09:00:00
Компания Ampacet (США), мировой лидер в области разработки и производства маточных смесей, расширила свой ассортимент продуктов ELTech, включив в него ряд высококачественных суперконцентратов пигментов на основе полибутилентерефталата (PBT) в качестве полимерного носителя, которые специально разработаны для изготовления оболочек из PBT для волоконно-оптических кабелей. Оболочки оптических кабел...
В центре внимания усовершенствованная технология намотки проволоки “No Twist Coiler”
Плюс
03 окт. 2024, 09:00:00
Компания Lämneå Bruk, ведущий шведский производитель оборудования для производства проволоки с более чем 200-летним опытом, представила на выставке wire China, состоявшейся c 25 по 28 сентября в городе Шанхай, Китай, свою революционную технологию “No Twist Coiler” (NTC). Компания постоянно совершенствовала свою концепцию намотки сварочной и пружинной проволоки без перекру...
Новые металлодетектируемые кабели для обеспечения безопасности пищевой продукции
Плюс
02 окт. 2024, 09:00:02
Компания Cablevey Conveyors, входящая в состав компании Automated Handling Solutions (AHS), ведущего поставщика решений по автоматизации и специализированного погрузочно-разгрузочного оборудования, является ведущим мировым производителем тарельчато-троссовых конвейеров для бережного перемещения сыпучих продуктов (штат Айова, США). На протяжении почти 50 лет компания проектирует, производит и обслу...
Замороженные пирожные и кабели
Плюс
01 окт. 2024, 09:00:00
Уникальные электротехнические области применения требуют уникальных ингредиентов для изготовления кабелей. Аналогично тому, как при выпечке тортов ингредиенты стандартного ванильного торта с белой глазурью намного отличаются от тех, которые используются в морковном торте или шоколадном торте «красный бархат» с клубничной начинкой. Подавляющее большинство кабелей типа Betty Crocker &ldq...
Компания Prysmian представляет три усовершенствованных кабеля с экранированными и неэкранированными витыми парами
Плюс
30 сент. 2024, 09:00:00
Входящая в группу Prysmian компания BU Multimedia Solutions (MMS) сообщила о расширении линейки своих продуктов, представив три новых, ультрасовременных установочных кабеля U/UTP на основе экранированных/неэкранированных витых пар: Draka UC500 23 Cat.6A E2 LSHF Dca, UC500 S23 Cat.6A E2 LSHF B2ca и UC500 23 Cat.6A E2 LSHF B2ca. Осо. Эти новые кабели на основе экранированных/неэкранированных витых п...
Многопроволочное волочение как стандарт в производстве медной проволоки
Плюс
27 сент. 2024, 18:00:03
В современном процессе тонкого волочения медной проволоки незаменимым является использование машин многопроволочного волочения. При скоростях более 30 метров в секунду происходит одновременное сокращение диаметров 42 проволок с 1,8 мм до 0,05 мм. Любые повреждения, не говоря уже об обрыве проволоки, приводят к значительным расходам и потерям времени в производственном процессе. Таким образом, в...
Vekta Group запускает революционный облачный инструмент для мгновенного установления цен и разработок кабельных систем
Плюс
27 сент. 2024, 09:00:00
По мере того как Великобритания стремительно движется в направлении своей амбициозной цели - к 2030 году обеспечить мощность морских ветровых электростанций в 40 ГВт, а к 2050 году свести выбросы углекислого газа к нулю, спрос на быструю, эффективную и экономичную передачу данных по кабелю и оптимальные затраты на неё никогда ещё не был настолько высоким. Группа компаний Vekta Group, лидер в ра...
Компания Sumitomo переводит производственные мощности из Болгарии в Румынию и Молдову
Плюс
26 сент. 2024, 09:00:00
Компания Sumitomo Electric, производитель кабелей для автомобильной отрасли, входящая в группу компаний Sumitomo Electric Bordnetze SE (SEBN), которая работает в 13 странах, запускает «план по реорганизации своей деятельности» в Болгарии в течение следующих двух лет. Согласно сообщениям, этот план предусматривает перевод производственных операций в Румынию и Республику Молдова. Поск...
Компании Alcatel Submarine Networks и Telconet Latam достигли важных рубежей в строительстве подводной системы CSN1
Плюс
25 сент. 2024, 11:00:00
Компании Alcatel Submarine Networks (ASN) и Telconet Latam (эквадорский оператор телекоммуникационных услуг) успешно завершили три ключевых этапа проекта строительства подводной кабельной линии CSN1: все блоки разветвлений, ретрансляторы и подводные кабели были полностью изготовлены и в настоящее время находятся на стадии сборки и тестирования. Это будет первый подводный волоконно-оптический кабел...
Роботы выполняют задачи по проверке состояния морских ветровых электростанций
Плюс
25 сент. 2024, 09:00:00
Проверки и техническое обслуживание плавучих ветровых электростанций связаны со значительными инвестициями как в плане стоимости в денежном выражении, так и в виде затрат на человеческий труд. Исследователи из Лимерикского университета (University of Limerick) в Ирландии, возможно, разработали экономичное решение для выполнения этих оффшорных задач: задействовать роботов. Флот подводных дистанц...